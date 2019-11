Tolima quiere vencer a Cúcuta para acercarse a una nueva final

Deportes Tolima recibe a Cúcuta Deportivo en un partido válido por la tercera fecha de los cuadrangulares finales, que podría encarrilar a los locales a una nueva final. Los pijaos quieren aprovechar el enfrentamiento entre Nacional y Junior para ganar una mayor ventaja en el liderato.

El equipo dirigido por Alberto Gamero, tiene una gran oportunidad este miércoles cuando reciba a los motilones en el Manuel Murillo Toro, pues d ganar harían pesar el punto obtenido de vistante contra el mismo rival, en el que Cúcuta fue el claro dominador del encuentro y el equipo que estuvo más cerca de la victoria.



Una de las dudas que se tenía en el club de Íbague era la disponibilidad de Julián Quiñones, quien salió lastimado en el último encuentro. Sin embargo, el departamento médico aseguró que no el central no sufrió ningún tipo de lesión y podrá ser de la partida.



Tolima es líder del grupo A con siete puntos, dos más que sus perseguidores Nacional y Junior, que se enfrentarán en esta fecha.



Estos son los convocados del Deportes Tolima:

PIJAOS aquí están los 19 convocados luchando por un sueño. #SomosPijaos pic.twitter.com/v1zYZFqZVu — Club Deportes Tolima S.A⭐️⭐️ (@cdtolima) November 19, 2019

Por parte de los fronterizos, llegan a este partido con un sentimiento de revancha, luego de tener la oportunidad de vencer a los pijaos en su estadio, pues lograron que el equipo de Gamero se viera muy mal por varios pasajes del partido.



No obstante, no es nada fácil lograr un victoria en la ciudad de Íbague, pero los motilones deben buscar los tres puntos para no quedar eliminados y meterse en la pelea para buscar la gran final, que permite disputar 'la estrella de navidad'.



El portero Jhony Da Silva fue desafectado de la concentración, debido a un golpe en su pie derecho durante el entrenamiento previo al cruce contra Tolima. En su lugar estará en el banco de suplentes Duván Carrillo, tercer arquero motilon.



Estos son los convocados de Cúcuta Deportivo:

¡Juntos por la victoria!

Lista de convocado por Guillermo Sanguinetti, para enfrentar a Deportes Tolima por la fecha 4 de los cuadrangulares finales Liga Águila.#DeCorazónRojinegro 🔴⚫️ pic.twitter.com/qvvjzMpWdg — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) November 19, 2019

Hora: 5:00 p.m.

Fecha: 20 de noviembre.

​Estadio: Manuel Murillo Toro.

Árbitro: Luis Sánchez

T.V.: Win Sports