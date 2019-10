América de Cali, a empezar su resurrección contra el Unión Magdalena

Presionado por los malos resultados de las últimas jornadas, que lo dejaron parcialmente a la octava casilla de la Liga Águila II-2019, América de Cali recibe este miércoles (6:00 p.m.) al Unión Magdalena en la fecha 16 con la obligación de sacar los tres puntos.



Alexandre Guimaraes tiene el diagnóstico de lo que han sido las falencias de su equipo, aunque ahora no hay tregua y tendrán que vencer a los samarios o podrían salir parcialmente del grupo de los ocho. Suman 23 puntos, pero atrás vienen Rionegro y Once Caldas con los dientes afilados para aprovechar cualquier desliz de los escarlatas.

En esa reflexión de cuerpo técnico y jugadores está la intención de volver a lo que se ha hecho bien, porque de la noche a la mañana no puede tirarse por la borda el trabajo de las primeras salidas en el campeonato, siendo ese el ahorro que le permite al cuadro estar todavía entre los ocho.



En cuanto a la plantilla titular, Arled Cadavid iría por Neto Volpi al arco, hay duda por la presencia de Duván Vergara, quien sigue con un fuerte dolor en su pierna izquierda por los golpes recibidos en el clásicos, mientras que Daniel Quiñones recuperaría su puesto como lateral derecho y podría regresar Juan Pablo Segovia por Pedro Franco.

Otro tema que preocupa hacia el futuro es que Yesus Cabrera y Michael Rangel completaron cuatro tarjetas amarillas, por lo que deben cuidarse o de lo contrario no podrían jugar ante Millonarios el sábado en El Campín.



De otro lado, los malos resultados recientes y las bajas asistencias al Pascual Guerrero en este segundo semestre hacen que los directivos tomaran la decisión de abrir solamente las tribunas de Occidental y Sur para el juego con los ‘bananeros’.

Sobre el partido este miércoles, el volante Carlos José Sierra señaló que “hemos hecho una recuperación tanto mental como física y luego nos enfocamos en hablar del Unión. Es un momento complicado, lo sabemos y no lo podemos ocultar. En septiembre no hemos podido sumar de a tres, ya tocamos el fondo que podíamos tocar, que es el octavo lugar, y hay que levantarnos; en este momento hay que replantear las cosas y tomar impulso”.



Sobre los altibajos que ha experimentado el equipo, dijo que “el tema del bajón futbolístico es que no hemos interpretado a la hora de marcar que tenemos que estar concentrados, es un tema más mental. Estamos de octavos, dependemos de nosotros y tenemos que darlo todo para ganarle al Unión. Sabemos que son cinco finales y tenemos que jugarlas así”.

Probable formación:



Arled Cadavid (Neto Volpi); Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Carlos José Sierra, Yesus Cabrera, Duván Vergara (Jeison Medina); Michael Rangel.



D. T.: Alexandre Guimaraes.



Estadio: Pascual Guerrero



Hora: 6:00 p.m.



Árbitro: Wander Mosquera (Cundinamarca)



Asistentes: Alexander León (Caldas) y Fabián Orozco (Arauca)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces