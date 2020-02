Día y hora de la fecha 8: Santa Fe vs. Nacional se lleva la atención

La Dimayor dio a conocer el día y la hora para los partidos de la fecha 8, en el que se destaca el duelo entre los equipos de Medellín contra los de Bogotá.

El juego que se lleva toda la atención es la visita de Nacional a Santa Fe en el estadio El Campín, que seguramente se llenará para este duelo.

Así se jugará la fecha 8

6 de marzo



Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



7 de marzo



Once Caldas vs América de Cali

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win +



Independiente Medellín vs Millonarios FC

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



Atlético Bucaramanga vs Junior FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win +



8 de marzo



Boyacá Chicó vs Alianza Petrolera

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports / Win +



Envigado FC vs Rionegro

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports / Win +



Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



Deportes Tolima vs Patriotas Boyacá

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports / Win +



10 de marzo



Jaguares FC vs Cúcuta Deportivo

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports / Win +



La Equidad vs Deportivo Pasto

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports / Win +