Por transparencia, Dimayor cambió la programación de la fecha 5

Aunque ya se había programado la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga II-2019, la Dimayor finalmente tomó la decisión de que se jugarán los partidos a la misma hora de cada grupo.



El tema es por transparencia, pues algunos equipos jugaban después y ya sabían el marcador de sus rivales.

CUADRANGULARES SEMIFINALES

FECHA 5



CUADRANGULAR A



24 de noviembre



Junior FC vs Cúcuta Deportivo

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: RCN



Atlético Nacional vs Deportes Tolima

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



CUADRANGULAR B



23 de noviembre



Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: RCN



Alianza Petrolera vs América de Cali

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports



*La administración de la DIMAYOR y el departamento deportivo decidieron esta modificación para garantizar el juego limpio entre los clubes participantes.