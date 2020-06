El hombre que no creyó en el Tino para llevarlo a Millonarios de joven

Si alguien ha contado historias y ha sido protagonista durante el tiempo de cuarentena ese es Faustino Asprilla. El exfutbolista participa en el programa Blog Deportivo, de Blu Radio, y también ha hecho varios videos en instagram contando anécdotas de su pasado.

Esta oportunidad, la revelación la hizo en el programa radial y contó que pudo llegar a Millonarios cuando era un joven, aunque claramente no se dio.

Todo comenzó recordando a un amigo de él cuando eran niños. “’Guido’ era muy bravo, no se le metía nadie. Era mi mejor amigo cuando estábamos chiquitos, fue una de las personas que más creyó en mí cuando yo tenía 14 años; decía que yo era un fenómeno jugando fútbol", dijo.

Fue allí como recordó que Giovanni Caicedo, un tío de su amigo, no lo llevó a Millonarios, aunque fuera por recomendación de Guido.

“Es más, hay una historia en la que el tío de ‘Guido’, Giovanni Caicedo, quien tenía acciones en Millonarios, me vio jugando porque ‘Guido’ le dijo que yo era un crack; sin embargo, el tío no me quiso mandar a Bogotá porque no creyó en mí”, recordó.

Finalmente, el ‘Tino' reconoció que actualmente “cada que me encuentro a Giovanni, se arrepiente de eso; porque su sobrino me puso ahí para que me llevaran a Millonarios y no lo hizo”.