Voces de apoyo y explicaciones para solo hacer un torneo en Colombia

Luego de recibir el protocolo por parte del Gobierno, los equipos deberán empezar sus adecuaciones en las sedes y, a la par, ir trabajando en cómo se reanudará el campeonato colombiano.

Hay muchas dudas sobre lo que pasará de cara al futuro, sin embargo, algunas personas del deporte han expresado sus pensamientos sobre lo que puede pasar.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, explicó sus razones para que se dé por finalizado el torneo que se pausó en marzo y comenzar uno nuevo.

“A mí me parece que debemos empezar un nuevo torneo con mayor cantidad de partidos para satisfacer los requerimientos de televisión. Un torneo en el que faltan 13 fechas, como a Millonarios, es un torneo que está a menos de la mitad de ejecución y no podemos suponer que el segundo campeonato va a ser la mitad. Debe ser un torneo que cumpla con las expectativas de tener bastantes partidos, con buen entretenimiento", dijo a En La Jugada, de RCN radio.

Sobre los equipos que tenían buenos números en ese campeonato expresó que “la reclasificación sigue existiendo y esos puntos se acumulan para la reclasificación, así no se perjudica a nadie y se mantiene la equidad".

Y es que desde su punto de vista, querer continuar con este campeonato y empezar uno nuevo es poco posible por temas de tiempos y compromisos internacionales.

“Yo creo que dos torneos es imposible porque hay partidos de copas internacionales, de Copa Libertadores y Suramericana, hay copa y eso también se atraviesa. Sería imposible estar jugando domingo-miércoles-domingo y si se llega a fallar una fecha no hay cómo reemplazarla. No sabemos nada ni de Suramericana ni de Libertadores. Eso depende mucho de lo que está sucediendo en Brasil, en Perú, Chile, que pegó fuerte la pandemia", dijo.

En esa dirección también está Sebastián Viera, capitán de Atlético Junior. En entrevista con ‘Primer Toque', de ‘Win Sports', el arquero uruguayo expresó “yo creo que lo justo sería terminar con este campeonato, eso sería lo justo y no sé si sería lo ideal. No soy nadie tampoco para decir qué sería lo ideal , pero creo que lo justo sería terminar este campeonato".

Él, desde su punto de vista como futbolista, señaló que no el aspecto mental también ha sido importante en este tiempo de aislamiento, situación que podría influir en los jugadores.

“Terminarlo tranquilo, no a lo apurado metiendo partido tras partido, terminarlo bien y después empezar el próximo año de cero. Algunos piensan que en este momento se estuvo de vacaciones y estos no fueron momento de vacaciones, fueron momentos nuevos, de estrés y también se estuvo entrenando desde casa. Entonces lo mental va a jugar mucho, lo ideal sería para mí jugarlo tranquilo, tratar de que estemos bien de salud, no apresurarnos en las decisiones y jugar conscientes del momento que se está viviendo en el mundo", añadió.

Aún no hay claridad sobre lo que pasará en el regreso del fútbol y aunque el Ministerio del Deporte, por medio del ministro Ernesto Lucena, ha explicado que no influirá en el sistema del campeonato, pero que la recomendación es evitar al máximos los traslados cada fin de semana.