El pésimo estado de la cancha del Metropolitano y su explicación

Conmoción causaron las imágenes reveladas por Hora 7/24 en las que se ve en pésimo estado la gramilla del estadio Roberto Meléndez, aunque no haya actividad en ese terreno hace más de dos meses.

En un video grabado por ese medio de comunicación se ve cómo hay parches en la gramilla del estadio e incluso hay un sector en el que no hay ni pasto.

Según dio a conocer ese medio de comunicación, “desde enero pasado el 80 % del personal (unos 60 empleados) que trabajó durante la última década en el Metro fue removido por orden distrital", dice en su nota, añadiendo que una fuente le expresó que “esto se traduce en que el mantenimiento no es el mismo, los nuevos no conocen cómo se maneja el terreno. Barranquilla, por su clima y suelo, supone un trato particular al gramado de sus escenarios y los que están ahora no han podido mantener en óptimas condiciones el césped”.

En la misma situación se encuentra el otro escenario futbolístico de Barranquilla. El mismo medio dio a conocer unas imágenes del pésimo estado del Romeilio Martínez, estadio que fue renovado hace dos años y que actualmente luce en pésimo estado.

Estadio Romelio Martínez Foto: Tomada de Hora 7/24

El secretario distrital de Recreación y Deportes, Gabriel Berdugo, señaló que a la gramilla del Metropolitano se le harían algunos cambios por recomendación de los agrónomos a cargo, la que sería la razón para que el Metro estuviera así.

“La grama del estadio Metropolitano no está destruida ni se ha dañado por alguna razón climática. Hemos decidido reemplazarla a partir del concepto técnico de los expertos en la materia, que son los que trabajan permanentemente en el mantenimiento de la grama, porque la vida útil de un gramado de estas características está entre los tres y los cuatro años, y la del estadio ya superó los tres. Por supuesto, también se trata de aprovechar la suspensión de la liga profesional y la eliminatoria al Mundial para trabajar en el terreno surtiendo todas las etapas necesarias para que el césped quede en óptimas condiciones”, explicó el funcionario.

Aunque no dio a conocer el tiempo que este escenario está así, con el fútbol en pausa y sin un claro panorama de cómo se va a reanudar, aún hay tiempo para hacer los arreglos correspondientes.