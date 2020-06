La duda que abrió la Fifa: ¡Bogotá no tiene estadio para una final!

La candidatura de Colombia para el Mundial femenino de 2023 reveló una verdad: Bogotá, la capital colombiana, no tiene un estadio para albergar una final.

Mientras las grandes capitales se aseguran incluso varios escenarios con los requisitos que pide la Fifa, en Colombia ninguno cumple con el aforo de 55.000 espectadores, lo que produjo una calificación por debajo del promedio requerido en la reciente revisión, en la que Nueva Zelanda y Australia sacaron las mejores notas.



Ente esta realidad, el IDRD, entidad responsable del escenario, habló de las posibilidad de una transformación: “Las recomendaciones de la Fifa son normales, ningún estadio en Latinoamérica sacó una mayor calificación, pero estamos con toda la disposición de hacer las inversiones para que el estadio quede a punto para el Mundial Femenino, que lo queremos traer a Colombia con todo compromiso”, le dijo la directora Blanca Durán al diario El Tiempo.



Como se recuerda, al final de la pasada administración de Enrique Peñalosa, se presentó un ambicioso plan para reformar el estadio y sus alrededores, que en el mejor de los casos solo ampliaría la capacidad de 39.500 espectadores que tiene hoy a 42.000. Seguiría sin ser apto para fases finales en campeonatos de la Fifa.



"Nosotros hemos seguido revisando la propuesta de la APP del Estadio y con todo el análisis técnico para saber si es conveniente para la ciudad”, explicó Durán.



Lo que sí está descartado es un cambio de dirección del máximo escenario: “No queremos cambiarlo de sitio, creemos que ese lugar ya se ha posicionado y podemos convertirlo en un polo de atracción económica para una reactivación de la ciudad", concluyó Durán.



La gran preocupación es que mientras se hace el análisis, no solo se perderían puntos en la aspiración a la sede del Mundial femenino, sino que para el futuro no habría certeza de que en la capital del país se puedan celebrar eventos futbolísticos en fases definitivas. De hecho, en rigor, la capacidad que pide la Fifa no la cumple ni el estadio Metropolitano de Barranquilla, que puede recibir 46.692 espectadores.



¿Es momento de pensar en un segundo escenario a la altura de esos grandes eventos? En medio de la crisis, la sola discusión parece tener poco futuro.