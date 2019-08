Malas decisiones en poco tiempo: las razones que condenaron a Camps

Patricio Camps, entrenador de Santa Fe, dejará de serlo este martes tras llegar a un acuerdo en el contrato con Eduardo Méndez, presidente del club. La goleada por 4-0 selló la salida del técnico.



El argentino, que tuvo su primera experiencia como entrenador en Santa Fe, duró cinco partidos oficiales y ahora saldrá del equipo. Tuvo varias decisiones que lo crucificaron.

Las razones de la salida de Camps:

La primera, sobre todo, es la inexperiencia. No está mal que no tenga experiencia siendo técnico, pero no era el momento en Santa Fe, pues el conjunto rojo venía de sumar su peor racha en toda su historia y todo se venía derrumbando. No era el momento para que el argentino aceptara esa 'papa caliente'.



Aceptar las contrataciones de jugadores libres y canteranos, que fueron 'lanzados a la guerra' en los primeros partidos de Santa Fe y se llevaron todas las críticas por sus primeros juegos. El cuadro rojo necesitaba jugadores de trayectoria y peso para arreglar este problema, no con jóvenes que no han pasado por esos malos momentos.



La falta de idea y trabajo que se le notó al equipo. El argentino tuvo varios meses para buscar, analizar y trabajar, pero el club no logró acoplarse rápido a esto y no tenía claro una idea de juego para mostrar: no se creaban opciones de gol y así pasaron cinco partidos sin poder marcar.



La personalidad introvertida. En las ruedas de prensa, el argentino no parecía tener esa confianza con los jugadores y se vio también en la última contra Tolima, pues decidió no salir a hablar luego de la goleada.



Problemas con la nómina. Hubo ocasiones que cambió las formaciones y tampoco pudo mantenerla; problemas con los centrales, laterales y no logró encontrar los futbolistas en la zona de ataque que le funcionaran.