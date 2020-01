Empezaron en 2020 ‘sin rumbo fijo’: los equipos que no tienen estadio

La desorganización del fútbol colombiano no es una novedad, pues a lo largo de los años se han visto varios hechos que no son dignos de una liga profesional, como la organización en la fecha de los partidos, siempre teniendo que aplazar muchos en los diferentes torneos. No obstante, para el 2020 lo más llamativo es que varios equipos no podrán usar sus estadios, al menos en las primeras fechas.

Durante el mes de enero Colombia recibió el torneo Preolímpico, que aún continúa en fase de grupos. Bucaramanga y Pereira son dos de las sedes para este evento, por lo que los equipos de dichas ciudades no podrán utilizar los estadios.



Bucaramanga ya tiene definida su situación mientras termina el torneo sub 23, pues jugará en el Estadio Daniel Villa Zapata, donde ya jugó varios encuentro oficiales en años recientes mientras el Alfonso López era remodelado. El Preolímpico terminará el nueve de febrero.

Sin embargo, el tercer equipo que no sabe cual será su casa en el primer semestre es Cúcuta Deportivo, pero por motivos muy diferentes a Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira.



El club motilón no ha cumplido con el pago acordado con las autoridades municipales por el alquierer del estadio, por lo que no tiene permitido el uso del Estadio General Santander.



En la primera fecha Cúcuta jugará en condición de visitante, lo que le da un poco más de tiempo para llegar a un acuerdo con la alcaldía de la ciudad para poder usar el estadio. No obstante, de no llegar a un acuerdo el doblemente glorioso podría jugar en el estadio de Sincelejo.