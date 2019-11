En desacuerdo: equipos que habrían votado por no cambiar el descenso

El jueves que pasó, la Dimayor finalmente decidió que se va a mantener el tema del descenso como se viene manejando: que los recién ascendidos ingresen con el puntaje del último de la primera división, sin importar su pésima campaña.



Para cambiar esto, en la asamblea de la Dimayor los clubes tenían que votar y lograr 24 de estos, para que haya un sistema nuevo para el próximo año. Sin embargo, solamente se llegó a 23 votos a favor, mientras que otros votaron en contra.

Según 'Liga Deportiva', varios grandes habrían sido los clubes que estuvieron en desacuerdo para cambiar el actual sistema de descenso, teniendo en cuenta todo lo que implica para los recién ascendidos.



Los equipos que habrían votado negativamente: Atlético Nacional, Deportivo Cali, Millonarios, Deportivo Pasto, Envigado, Once Caldas, Atlético Junior, Barranquilla, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y Leones de Itagüí. Entre tanto, Atlético Bucaramanga no podía votar y Real Cartagena no estaba presente