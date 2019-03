Matar o morir en descenso: Envigado recibe a Rionegro Águilas

Este fin de semana se vuelven a ver las caras, esta vez jugarán en la casa de los anaranjados, el sábado a las 7:45 de la noche, es decir, en el Parque Estadio. Rionegro Águilas se presenta a este nuevo clásico en la última casilla de la tabla, con cinco puntos, mientras que Envigado quiere mantener el octavo lugar que consiguió en la fecha anterior, al ajustar 13 unidades.

En Rionegro esa derrota dejó por fuera a Sergio Guzmán, quien había quedado encargado del equipo tras la licencia de Jorge Luis Bernal. En su lugar fue presentado el lunes anterior el uruguayo nacionalizado paraguayo Ever Hugo Almeida, quien suma como entrenador 32 títulos.



Cabe anotar que el rendimiento de Rionegro Águilas este semestre ha sido del 18%; ha conseguido ganar una sola vez, dos empates y seis derrotas. En nueve partidos ha conseguido siete goles para un promedio de 0.7 anotaciones por fecha. Mientras que en la parte defensiva ha sido el segundo equipo que más goles ha recibido, un total de 16, detrás de Jaguares, al que le han convertido 18 anotaciones.



“Para este nuevo clásico tenemos muchas ilusiones. Seguimos con la fe intacta, sabemos que estamos en el último lugar, salir de ahí depende de nosotros. Vamos a revertir esta situación. Hay mucha motivación para este sábado. Envigado es un rival muy complicado, viene en alza, juega muy bien, tiene muy buen pie y se nota que están unidos, esto se refleja en los resultados. Sin embargo, vamos a tratar de plasmar lo que entrenamos en el terreno de juego para lograr una buena presentación”, expresó el arquero rionegrero Juan David Valencia.



Para el defensor de las Águilas, Fernei Ibarguen, los tres goles que recibieron en la fecha anterior no responden al buen papel que venía haciendo su equipo durante el partido.



“Estábamos controlando el partido y llega el primer gol de ellos. Lo recibimos cuando mejor estábamos jugando, después estuvimos encima buscando el empate y nos meten el segundo, ya para cuando nos hicieron el tercer gol ya no hubo nada qué hacer. Lo bueno del fútbol es que en menos de una semana vamos a tener la revancha, tenemos que aprovechar y voltear esto. Veo a mis compañeros que están tranquilos para este duelo, con las ganas de hacer las cosas bien y aportar durante los 90 minutos”, agregó Fernei.



Envigado, entretanto, viene de conseguir dos victorias consecutivas, América y Rionegro, pero sus jugadores coinciden en que cada partido es diferente y no se tiene nada por sentado.



Mientras que el delantero Neyder Moreno señaló: “Vamos a estar en nuestra casa, como locales debemos salir a proponer, sumar los tres puntos. Rionegro es un rival directo, no sólo por ser el contendiente de un clásico, sino también porque somos competidores directos en el duelo por salir de la zona del descenso y porque nosotros queremos permanecer en el grupo de los ocho”.



La nómina envigadeña no podrá contar con el lateral Nicolás Giraldo, quien sufrió un golpe en la cabeza y está bajo observación médica. En su lugar estará Jesús Martínez. Tampoco están disponibles Cristian Arrieta y Wilfrido de la Rosa, lesionados.



Los once titulares de Rionegro sólo se confirmarán horas antes del compromiso, pues el técnico Almeida hizo los entrenamientos de esta semana a puerta cerrada.



Alineaciones probables:



Envigado: Jefferson Martínez; Santiago Jiménez, Francisco Báez, Santiago Ruiz y Jesús Martínez; Jairo Palomino, Iván Rojas y Alexis Zapata; Michael Gómez, Yeison Guzmán y Neyder Moreno.

D.T.: Eduardo Lara.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Fernei Ibargüen, Carlos Ramírez y Álvaro Angulo; Elkin Blanco, Francisco Rodríguez, Jáder Obrian y David Rivas; Mauricio Gómez y Miguel Murillo.

D.T.: Ever Almeida.



Hora: 7:45 p.m.



TV: Win Sports



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

