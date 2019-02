Tablas en el marcador: Envigado y Patriotas empataron 0-0 

En la continuación de la fecha 6 de la Liga I-2019, Envigado enfrentó a Patriotas en el estadio Polideportivo Sur. El duelo de necesitados para escapar del descenso terminó

El duelo que enfrentaba a dos equipos necesitados de sumar tres puntos, no hubo un claro dominador del encuentro, ambos conjuntos tuvieron la iniciativa para buscar el resultado. En varios tramos del partido, se vieron muy trabados en su fútbol con escasez de ideas para entrar al área rival y marcar la diferencia.



La primera parte del partido, tuvo paridad en las ocasiones. Envigado de la mano de Alexis Zapata, logró generar peligro mediante pases filtrados y sobre todo la pelota quieta. En una jugada al minuto 36, Neyder Moreno cobró un tiro de costado, que por poco termina en autogol de Maicol Medina.



Patriotas pudo generar sus opciones de ataque por medio del remate de media distancia. Brayan Fernández casi marca un hermoso gol desde el centro de la cancha que casi se le mete a Jefersson Martínez al minuto 18 del encuentro.



El segundo tiempo, los equipos empezaron a sentir el cansancio y por esto la intensidad en el juego disminuyo. Envigado por su parte, desde la entrada de Michael Nike Gómez por Wilfrido de la Rosa, empezó a tener más presencia en el frente de ataque. El delantero de los antioqueños tuvo dos tiros de media distancia que pudo controlar con facilidad Eder Chaux.



Por su parte el club de Boyacá tuvo más velocidad en ataque con la entrada de Diego Gómez, quien tuvo varios momentos en los que exhibio su velocidad y manejo de la pelota. De igual forma, Exequiel Benavídez fue el tapón en Patriotas, el volante central dio un equilibrio importante para que Envigado no pudiera avanzar con jugadas conjuntas por el medio. Kelvin Osorio tuvo la chance para poner en suspenso el partido, un tiro libre directo de zurda que tapó Martínez con una excelente atajada al minuto 91.



El encuentro terminó 0-0 y ambos equipos no se hicieron daño y siguen comprometidos en la tabla del descenso. Por su parte, Envigado visitará a Junior en un partido complicado para sus aspiraciones. Patriotas jugará de local en Tunja contra Once Caldas por la fecha 7 de la Liga I-2019.