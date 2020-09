Aguirre recordó su paso por Junior, ahora aporta al ataque envigadeño

Este sábado 26 de septiembre, Envigado Fútbol Club regresa al Polideportivo Sur para enfrentar al Junior de Barranquilla en uno de los encuentros más atractivos de la décima fecha en la Liga colombiana 2020. Los barranquilleros pasan un buen momento en la Copa Libertadores y buscarán reflejarlo en el certamen local cuando visiten a la ‘cantera de héroes’ que quiere seguir por la senda del triunfo luego de superar por la mínima a Patriotas en Tunja.



Jorge Aguirre vive un momento muy especial, debido a que hace parte de la historia de ambas instituciones. Como ‘tiburón’ estuvo entre 2014 a 2018 y ahora como ‘naranja’ buscará ser certero en la inexorable ‘ley del ex’.

“Junior es un equipo con mucha capacidad y saldrán a proponer, tienen varias facetas en su juego, se agrupan bien, hacen buenos inicios y salida desde atrás con tenencia de la pelota. Nosotros hemos estudiado varios escenarios y debemos aplicar nuestra idea de juego”, destacó Aguirre.



Sobre lo especial que será este partido, Jorge indicó que “es bonito dejar huella en un equipo, en la vida y desde el lado personal. Hablé con Sebastián (Viera) y conversábamos sobre cómo iba a ser ese partido, aproveché para recordar gratos momentos que viví en el Junior. Es importante el conocimiento que tengo de ellos, la propuesta que tienen y la mentalidad de ese equipo para ponerlo a nuestro favor. Tanto a Envigado como Junior le tengo un gran cariño”.



Con 33 años, el delantero es uno de los veteranos del equipo y con sus años en el fútbol quiere ayudar a guiar a los más jóvenes. “Soy uno de los más experimentados dentro del equipo, pero tenemos una plantilla joven con una gran cantidad de partidos. No solo para este juego, sino durante mi estadía he tratado de compartir esas enseñanzas que he tenido durante mi carrera y mostrarles el ejemplo en el día a día”, precisó.



En lo personal, este atacante aprovecha cada instante tras los meses de para deportiva por la pandemia. “Disfruto cada partido, ahora que volvimos a la competencia aprovecho el tiempo al máximo. Soy un afortunado de estar en este club, de compartir con los compañeros, del cuerpo técnico y me siento motivado para lo que viene”, acotó.



Finalmente, habló sobre la ausencia por suspensión de Michael Nike Gómez y si está dispuesto a reemplazarlo como centrodelantero. “No tengo problemas en jugar en cualquier posición de ataque. Una lástima la expulsión de (Michael) Nike, porque nos aporta mucho al juego. Pero muchas veces he jugado como ‘9’ y siempre estoy dispuesto a aportarle al cuerpo técnico”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8