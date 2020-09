Envigado tiene el mejor arranque de los equipos antioqueños en la Liga

Antes del receso por la pandemia, Envigado Fútbol Club había conseguido dos triunfos en ocho partidos, con el retorno a la competencia, los naranjas arrancaron con dos victorias consecutivas, una en Tunja contra Patriotas y otra como local contra Junior de Barranquilla que llegaba en un gran momento con la conquista de la Superliga, un triunfo en la Liga y dos en la Copa Libertadores.

Con 15 puntos, la cantera de héroes está cerca de entrar al grupo de los ocho y aunque no es el equipo que más ataca en los partidos, es certero, sabe golpear en momentos claves y ambos resultados los ha manejado durante gran parte del tiempo de juego, debido a que los dos goles que ha marcado fueron al minuto 2 de la etapa inicial.

“Lo que me deja es el trabajo diario que me dejan los jugadores, es esencial para conseguir los resultados. Si ves a un equipo que trabaja desde el principio hasta el final, corriendo todas las pelotas y sufriendo es increíble. Al final me deja una gran satisfacción. Hemos visto un equipo bien posicionado, sosteniendo la pelota y buscando el arco contrario, el equipo se ha sentido muy bien. Sufrimos, corremos, tenemos ambición y respetamos al rival, sin descuidar el trabajo diario”, destacó el entrenador español José Arastey, quien comenzó su trabajo en Envigado en las categorías menores y le ha sabido sacar provecho al plantel profesional.



Neyder Moreno anotó en Tunja, mientras que el lateral Santiago Giraldo le anotó a Sebastián Viera, un gol que premió al esfuerzo que ha tenido luego de superar una dura lesión el año pasado. “El ‘profe’ me ha venido insistiendo y dándome la confianza que sea un lateral que vaya por dentro, por fuera. En este partido que pude entrar al área resolví de gran manera”, precisó Giraldo.



Sobre esos goles tempraneros, Arastey señaló que “el gol puede venir en el minuto 94 o en el minuto 2, solo salimos dispuestos a buscar el partido, luego sucede en cualquier circunstancia, el equipo sale bien, metido y aprovecha las ocasiones. Buscamos mucho la intensidad en cada acción de juego, competimos en cada entrenamiento y al final los jugadores son los que expresan la idea”.



Esa buena mezcla de jugadores la ha podido realizar con los que llevan todo este año con el equipo y con unos que recién llega, como es el caso de Tomás Maya, quien le bastaron pocos días para adueñarse la banda izquierda y mostrar todo su talento, y jóvenes como Juan Manuel Zapata que siguen mostrando ese sello canterano que tanto destaca al conjunto naranja.



“Tomás (Maya) llevaba con el equipo pocos días y se mostró muy bien en un partido muy difícil contra Junior. No teníamos jugadores en esa posición, creo que tiene un gran potencial. Juan Manuel (Zapata) era capitán en el equipo sub 20, lo vamos llevando poco a poco y es una satisfacción verlo jugar. Seguramente tiene las condiciones para ser un gran jugador”, detalló Arastey.



Finalmente, Santiago Giraldo habló sobre esa capacidad que tiene Envigado para enfrentar a los equipos grandes. Derrotaron a Junior y en las próximas dos jornadas, sus rivales serán Nacional y América, un par de rivales directos para entrar a los ocho del campeonato. “Para nadie es un secreto que Junior es uno de los equipos más importantes del fútbol colombiano. Estos partidos motivan mucho más, venimos de una situación difícil, queremos crecer futbolísticamente para algún día esperar el llamado de un equipo grande”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8