José Arastey, positivo con el pronto retorno a la competencia

Con seis semanas de trabajos individuales, Envigado Fútbol Club no pierde el ánimo y apura su preparación física para cuando el Gobierno Nacional apruebe los entrenamientos colectivos y la competencia. El técnico español José Arastey habló sobre la importancia que es valorar estos momentos y sacarles el mayor provecho.



“Todo lo que ayude a volver a la normalidad será beneficioso para toda la sociedad. Nuestro balance es bueno en medio de lo difícil que hemos pasado, aunque hay una pandemia, los jugadores están bien de salud. Son jóvenes, son deportistas y esperamos con ansias volver a los entrenamientos grupales que nos permita estar mejor preparados para la competencia”, destacó.

Además, “este grupo es muy agradecido y da gusto trabajar con ellos. Tienen una gran actitud, saben los objetivos que tenemos y debemos estar en el máximo nivel. Debemos estar bien preparados físicamente para competir de la mejor manera. Esto nos ha tocado a todos y cuanto más sencillo sean las cosas, anímicamente funciona. Los jugadores tienen muchas ganas de entrenar y es muy importante”.



En cuanto al retorno a los entrenamientos grupales, Arastey precisó que “ojalá tengamos más de una semana de entrenamientos grupales, porque una sola es muy poco para retomar a la competencia, porque son 11 jugadores más los que van de suplentes para un partido de 90 minutos después de cinco meses”.



Sobre la salida del zaguero Carlos Terán al Chicago Fire de la MLS, Arastey comentó que “me alegró por (Carlos) Terán porque es una gran persona y un gran jugador. Envigado está enfocado en sacar jugadores y que de la MLS se hayan fijado en él, es algo que nos pone muy contentos. Espero que sea un gran destino y es bonito para todo el grupo porque nos ven, nos siguen y motivan para que los demás den su esfuerzo máximo”.



Otro tema que preocupa a Envigado es el descenso, aunque al parecer no tenga resolución sino hasta el año entrante. “Aunque el descenso va a ser el próximo año, no nos podemos confiar y hay que sumar puntos este año para no tener angustias. El día a día nos va dando respuestas”.



Finalmente, expresó que “estamos ansiosos de volver a retomar la competencia, vamos día a día, con buen ánimo, dedicados a los entrenamientos y complementando con otras tareas en casa como retomar un libro, pintar, dibujar. Ha sido difícil estos momentos, pero después de tanta oscuridad, sale el sol”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8