DT de Envigado confía que pronto vuelvan los entrenamientos grupales

Tras tres semanas de trabajo de manera individual, Envigado Fútbol Club espera que pronto pueda darse la siguiente fase de los entrenamientos, donde pueda haber contacto entre los jugadores y estar mejor preparados para la competencia. El técnico español José Arastey habló sobre cómo avanzan los días con sus dirigidos.



“Cuando vuelves al terreno de juego es algo muy bonito. Pasamos mucho tiempo entrenando desde casa, estamos contentos, pero nos falta dar un pasito más y entrenar en grupos. Llevamos 21 sesiones de trabajo, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, a todos los veo bien y esperamos qué sucede”, señaló.



En cuanto a la pandemia, “afrontamos esta situación con normalidad, estamos viviendo unas situaciones surrealistas y en las casas, tratamos de aprovechar el espacio que tenían. Poco a poco los jugadores se han venido adaptando y los hemos visto bien, somos un equipo, mi estilo de juego son la toma de decisiones y por eso esperamos los entrenamientos grupales y luego jugar los partidos. En el día a día estamos bien”.



Sobre el plantel, “tenemos un buen grupo, con jugadores de experiencia y con Sub 20. Tenemos alguna vacante libre y así es como estamos. Estamos pendientes de Jhon Jader (Durán) quien es menor y no puede entrenar con nosotros. El día a día es lo que tenemos, si hay alguna incorporación, será bienvenida. Tenemos una plantilla bastante equilibrada, aunque no llegamos a los 27 jugadores”.



Analizando lo que le falta, Arastey expresó que “el fútbol es un deporte de equipo, hay asociaciones, hay sinergias y cuando volvamos a los entrenamientos será mucho mejor para todos. Pero debemos acatar los protocolos del Gobierno Nacional por el bien de todos. Todavía no sé cómo se van a sentir los jugadores cuando vuelva la competencia”.



Finalmente, tomó postura sobre la posibilidad que tendrían de jugar el campeonato en una sola sede. “El jugador te pregunta es cuándo puede volver los ejercicios en grupo y yo lo que puedo hacer es que se sientan bien en los entrenamientos individuales. Mi estilo de juego es con la tenencia de la pelota, las progresiones y la toma de decisiones. Hasta que no se concreten las decisiones, nosotros no estamos muy pendientes. Para mí, la mejor manera es jugar cada uno en su casa y viajar en vuelos chárter cuando toque el partido y volver a nuestra casa, porque tenemos todos los protocolos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8