'A Santa Fe nunca le he hecho daño': Eduardo Méndez

Eduardo Méndez espera que se concrete la posibilidad de volver a ser el presidente de Independiente Santa Fe. No lo da como un hecho, pues espera en los próximos días definir las condiciones para aceptar la propuesta que le hizo César Pastrana, expresidente y actual máximo accionista del club bogotano.

Sus ganas de volver a dirigir las riendas del primer campeón de Colombia saltan a la vista, a pesar de que no recibirá a un equipo en bonanza si no en crisis económica. “Igual que lo recibí en 2003”, recuerda el exdirigente cardenal entre 2003 y 2007. Eso sí, es consciente que llega envuelto en un manto de dudas de una parte de la afición, que asocian los problemas que tuvo con la justicia estadounidense -en 2007- con su papel como directivo albirrojo. “Yo pagué mi problema personal, pero a Santa Fe nunca le hice daño”, asegura.

¿Cómo se dio su regreso a Santa Fe?



Esta semana César Pastrana me llamó y me ofreció la presidencia de Santa Fe. Y la verdad me acordé de hace casi 17 años, cuando en unas circunstancias muy parecidas yo llegué a la institución, en una crisis económica muy grande, y entre 2003 y 2006 salimos del problema, pusimos las arcas al día y armamos un equipo competitivo, que logró un subtítulo en 2005 y una clasificación a la Copa Libertadores 2006. Yo le dije a él (Pastrana) que claro, que me gustaría porque soy un santafereño y el hecho de volver a tratar de sacar de esta crisis al club nuevamente, sería para mí un orgullo nuevamente.

¿Por qué decidió volver si sabe que hay gente que resiste su llegada?



Porque amo esta institución. Si hay algunos contradictores, no entiendo el motivo. No sé si no recuerdan que hace muchos años yo lo único que hice fue sacar a Santa Fe de la quiebra, de una deuda cercana a los 21 millones de pesos, lo organicé y dejé unas bases. Dejé buen patrimonio, jugadores como Camilo Vargas o Daniel Torres, y otros juveniles. Yo salí en 2007, quedó Héctor Fabio Báez, a él no se le dieron los resultados deportivos y pagó con su puesto. Luego llegó el presidente Armando Farfán, junto con Hugo Prieto, y armaron un equipo muy importante con una alta inversión, y desde ese momento llegaron los triunfos.



Hay gente que manifiesta que no debería llegar, pero daño nunca le hice al equipo. Yo tuve un problema jurídico, pero ese problema nunca le trajo problemas a Santa Fe; fue un problema mío, personal, por defender a unas personas que estaban al margen de la ley, no más.



Espero ponerme al frente, no sin antes renunciar al Unión Magdalena, que es otra satisfacción que he tenido en el fútbol, ascenderlo después de tanto tiempo, y he hecho parte de la Comisión de mercadeo de la Dimayor. He tratado de aportar al fútbol y ningún momento le he hecho daño a Santa Fe ni al fútbol colombiano.

Eduardo Mendez estuvo en el inicio de la épica dorada de Santa Fe. Foto: Archivo particular

Usted pagó una condena en Estados Unidos, eso lo dejó marcado. ¿Dejó marcado a Santa Fe en algo?



Yo tuve un problema personal y el único afectado fue Eduardo Méndez, y su familia, por cometer un error en el ejercicio de mi profesión. Pero en su momento yo traje y dejé patrocinadores grades, como Samsung; vendí a Aldo Ramírez, dejé recursos con Francisco Nájera, Juan Carlos Toja. Se salió de una crisis muy grande. Después de que yo salí, a Santa Fe quisieron nombrarlo en algo turbio y nunca pasó nada porque el equipo nunca ha estado vinculado con nada malo. El club siempre ha estado entregando sus cuentas a las instituciones de control.



César Pastrana y sus socios reúne un porcentaje muy alto de acciones, pero ni él ni sus antecesores pueden decir que tuvieron problemas por lo que yo pagué ante la ley, que fue obstrucción a la justicia.

¿Usted va a tener autonomía en la presidencia o va a acatar las indicaciones de César Pastrana?



César Pastrana y su grupo de amigos, que tienen la mayor parte de las acciones, tomaron la decisión de ofrecerme la presidencia. Si lo hicieron, es porque estudiaron mis logros, y César los conoce, eso los motivó para que me haga cargo de la administración; y mi administración será independiente, siempre en beneficio de la institución.

¿Por qué volver a tomar a Santa Fe en otra crisis?



Porque es un reto bonito y porque soy santafereño. En las buenas todos aparecen, yo solo aparecí para festejar algún título, pero nunca me metí en nada. Hoy, cuando me dicen que el equipo tiene un problema económico, me voy a dedicar a sacarlo adelante. Entraremos en austeridad total y todos tienen que poner su granito de arena.

Pero, ¿qué pasará con el proyecto deportivo?



Estamos con lo que voy a encontrar y apoyaremos al actual cuerpo técnico y al plantel. Pero tengo claro que en adelante las contrataciones serán responsables, yo no puedo empeñar la institución, lo que tengo es que sacarla adelante. Podremos pasar algún semestre incómodo, pero mi objetivo es volver a los títulos y a la bonanza, que se dio después de mi administración. Porque yo quiero recordarlo: cuando yo salí dejé una institución fortalecida económicamente, con un plantel competitivo, con recursos de la Copa Libertadores 2006, con el inicio de las conversaciones para que hoy Santa Fe tenga su propia sede, no lo compré pero todos saben que dejé las bases porque era parte de una estrategia que se dejó.

¿Ya sabe qué Santa Fe va a tomar?



Tengo conocimiento de que hay un problema económico muy grande. Así que en lo primero que hay que trabajar es para conseguir los recursos para cumplir los compromisos que hoy tenemos. Sé que hay una deuda grande, por lo que escuché del mismo Juan Andrés Carreño, de 4 o 5 millones de dólares, que eso mal contado son 16 mil millones de pesos, además de los recursos para este semestre; entonces ya sabemos que hay que trabajar duro, llegar a negociar, sé que hay problemas en la Dian, sé que hay problemas de nómina, entonces hay que entrar a solucionarlos.

¿Usted es consciente de que, si este semestre se vuelve a fallar deportivamente, el próximo año se acercaría Santa Fe a los puestos de descenso?



Sí, pero no pienso en eso. Hay que motivar al equipo y que coja un buen camino para que no tengamos esa sombra del descenso el próximo año. Estamos a tiempo de corregir los errores.

¿Qué les dice a los hinchas que están temerosos de su regreso a Santa Fe?



Que me gustaría saber quién creó esa imagen, porque realmente yo lo único que hice en Santa Fe fue trabajar por el club, hacerlo más grande y dejarlo bien organizado. Ya mi problema personal es aparte, ya pagué mis deudas judiciales y lo hice por obstrucción a la justicia, no por narcotráfico, un homicidio ni nada parecido. Gracias a Dios afronté esa situación y no tengo ningún tipo de problemas ante la justicia.



Juan Pablo Arévalo López

Periodista de FUTBOLRED

En Twitter: @ArevaloJuanP