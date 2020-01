Once Caldas no quiere dejar más puntos de local y recibe a Bucaramanga

El empate sin goles contra Santa Fe, en la primera fecha de la Liga, no era el resultado que el Once Caldas esperaba obtener ante su público, sin embargo, una nueva oportunidad se le presenta este martes con Atlético Bucaramanga, al que recibe, a las 4:00 p.m., en el estadio Palogrande de Manizales, con la idea de conquistar la primera victoria del rentado.



Los caldenses cumplieron una labor destacada contra los cardenales, quienes soportaron el embate manizaleño, caracterizado por las sociedades internas y el fútbol de salida por las bandas, el cual deben contrarrestar los santandereanos, si quieren controlar a un rival que enseña algunas falencias con el lateral derecho David Gómez, que expone su zona.



A los cafeteros nos les quedaría bien ceder nuevamente terreno, misma situación vivida por los bumangueses, quienes llegan precedidos de una derrota, contexto que puede ponerle picante a un encuentro con características de necesidad.



“Once Caldas está en el momento indicado para iniciar con pie derecho, un partido que necesitamos sumar de tres y que lo hemos trabajado con esa mira, con ese norte, creería yo que los hombres que tenemos son capaces y que va a ser un buen día para todos”, dijo el técnico Hubert Bodhert.

Una variante fija tendrá el cafetero y será la titularidad de Sergio Román, quien reemplazará a Gerardo Ortiz, portero que registra un lumbago y que estará incapacitado como mínimo una semana.



“Yo Siempre me he trabajado de la mejor forma, realmente espero que Gerardo se pueda recuperar bien rápidamente, porque el grupo lo necesita y tiene mi apoyo y mi confianza, somos muy allegados, duele un poco la lesión de él, pero así es el futbol, me toca a mí y voy a responder”, aseguró Román.



No se vaticinan otras variantes en la nómina titular, pues el entrenador quiere darle continuidad al trabajo que desarrollan sus dirigidos, aunque debe fortalecer su labor defensiva con Gómez.



“Esperemos en este partido contra Bucaramanga ser lo más efectivos posible y esperemos quedarnos con los tres puntos en casa”, comentó Pablo Rojas.



Los ‘albos’ realizaron su última práctica previa al compromiso, en la mañana del lunes, en el Palogrande, donde posteriormente se dio atención a los medios de comunicación por parte del D.T. y los jugadores.

El profesor Bodhert manifestó que trabajó en la definición, con el fin de culminar mejor las opciones, marcar y sumar de a 3 puntos. Invitó a los aficionados a que acompañen al equipo frente al Bucaramanga, este martes, a las 4 p.m. en Palogrande, en la fecha 2 de Liga BetPlay. pic.twitter.com/Tz891tGaqc — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) January 27, 2020

Por su parte, Atlético Bucaramanga en una sesión de trabajo, pues es una semana muy corta, ajustó algunos aspectos tácticos con los cuales se busca un onceno con seguridad defensiva, tenencia de balón en el medio campo y efectividad en el frente de ataque.

“Estamos buscando implementar una idea táctica de juego, buscamos que nuestros jugadores apropien el estilo de juego y muy pronto encontremos el resultado positivo. Caldas es un buen equipo, al que no debemos darle demasiado espacio y en ese sentido tenemos que buscar una presión en cada uno de los sectores de la cancha”, expresó el director técnico de Atlético Bucaramanga José Manuel Rodríguez.



Ahora bien, el equipo leopardo tendrá dos novedades, la primera es la ausencia de Daniel Restrepo, quien no ha completado el proceso de documentación, espera paz y salvo del Cúcuta Deportivo, para finalmente ser inscrito ante la dimayor. La segunda, es una duda en la formación, tras el resentimiento del defensa central Eder Castañeda, quien está en fase de recuperación.

“Tenemos que ir a buscar sumar en un partido con un gran equipo como lo es el once Caldas, un plantel que tiene jugadores de experiencia, que al igual que nosotros tiene aspiraciones de realizar un buen campeonato y clasificar al final de la temporada a un torneo internacional”, afirmó el portero leopardo Cristian Vargas.



Solo dos jugadores que estuvieron en la temporada 2020, hacen parte del equipo tipo que afrontará el campeonato, son ellos el portero Cristian Vargas y el volante santandereano Jhon Pérez, en este orden de ideas, el equipo es un ochenta por ciento nuevo y habrá que coceder un tiempo de espera para revisar su rendimiento futbolístico.

Alineaciones probables

Once Caldas: Sergio Román; David Gómez, Junior Julio Bueno, Andrés Felipe Correa y Elvis Mosquera; Sebastián Guzmán, Juan David Rodríguez y Pablo Rojas; Kevin Londoño, Marcelino Carreazo y Roberto Ovelar. D.T.: Hubert Bodhert.



Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas, Jair Palacios, Steve Makuka, Gustavo Chará, German Gutiérrez, Henry Rojas, Homer Martínez, Ever Valencia, Jhon Pérez, Rubén Rojas y Diego Herazo. D.T.: José Rodríguez.

Fecha: martes 28 de febrero.

Hora: 4:00 p.m.

Esatdio: Palogrande de Manizales.

​Arbitro: Diego Escalante.

​T.V.: Win Sports +