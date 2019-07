La hinchada de Santa Fe se ha pronunciado: este es su apoyo a Camps

En Santa Fe se viven días difíciles. El equipo fue último de la Liga I y con un nuevo proceso, en cabeza del técnico argentino Patricio Camps, el segundo semestre no ha empezado de la mejor manera: tres partidos de Liga con un empate y dos derrotas, además de un equipo que no hace goles…y eso sin sumar la dura derrota (3-0) con Atlético Nacional en la Copa Colombia.

El panorama es gris para el expreso bogotano y así lo entiende su hinchada, pues sabe que si los malos resultados persisten este año, en 2020 entrará a sufrir con el fantasma del descenso. Por eso, los aficionados se han pronunciado en el sondeo de FUTBOLRED, dejándole escaso margen de error a Camps, pues prácticamente quieren un viraje de la situación deportiva.

¡Se debe ir ya!

Según la encuesta, el 67% de los votantes piden la salida inmediata de Camps para buscar otro entrenador y tratar de revertir la situación. El 19% le da un máximo de cinco partidos al argentino, confiando en un alza en el rendimiento y una mejoría en los resultados. Mientras que el 17% le daría todo el semestre.



El 75% dijo además que es oportuno cortar el proceso de Camps de manera prematura, pues es mejor ahora y no hacerlo cuando puede ser demasiado tarde. El 25% considera que es mejor darle tiempo para que el entrenador consolide su proyecto.



Lo bueno y lo malo de Camps

Es increíble, pero el 72% no le ve nada bueno al proceso del actual entrenador cardenal. El 15% destaca la apuesta que se hizo por los jugadores de las categorías menores; mientras que el 12% le reconoce a Camps que trata de jugar a tener la pelota, algo que se había perdido en Santa Fe.



Sin embargo, a Camps lo condena la pasividad en el banquillo y lo demorado para hacer cambios, según el 36% de los consultados. El 31% dice que fichó mal y no trajo verdaderos refuerzos para la Liga II; mientras que al 31% le parece que no se ha hecho entender con la idea que tiene para el plantel. Solo el 13% no le ve nada malo a Camps, y entiende que simplemente este momento es porque los resultados no se han dado.



¿Y quién podría salvar a Santa Fe?

En caso de que se dé una salida de Camps de Santa Fe en un futuro cercano, los hinchas piensan que Fernando el ‘Pecoso’ Castro podría ser el nuevo timonel indicado para salir del mal momento, como lo dijeron el 35% de los participantes en el sondeo.



Wilson Gutiérrez (24%) es otra posibilidad. Aunque el 17% quisiera una opción diferente a los viejos conocidos, y el 12% se enfoca en traer un DT extranjero.



A pesar de que Camps ha sido el gran señalado en la cancha, por el mal comienzo del semestre, la afición albirroja entiende que la culpa del presente cardenal es la dirigencia, en cabeza de Juan Andrés Carreño, al contratar a alguien que no tenía experiencia como entrenador en propiedad, pues su único antecedente era ser el asistente técnico (entrenador de delanteros) de José Pékerman en la Selección Colombia.