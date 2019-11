Se acabaron los amistosos: los pendientes de Queiroz en la Selección

El entrenador Carlos Queiroz tendrán que afrontar varios retos y resolver varios problemas en el funcionamiento de la Selección Colombia, pensando en el inicio de los partidos oficiales, en un 2020 donde darán inicio las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 y la Copa América que será disputada en Argentina y Colombia.



Muchas dudas han dejado los 12 partidos que lleva el portugués al mando de la tricolor, pues la falta de gol en muchos de los partidos han dejado un sensación de muy atlético pero de muy pocas ideas. Hay varias situaciones que el exentrenador de Irán deberá solucionar antes del inicio de las competencias oficiales.



Estos son los retos de Queiroz antes del inicio de los partidos oficiales:

Los porteros



Si bien Queiroz ha demostrado tener total confianza en David Ospina, quien no es titular con Napoli, el portugués aún debe resolver un recambio para el antioqueño, pues los arqueros Aldair Quintana y Éder Chaux ni siquiera han debutado en la Selección, tema preocupante en caso de alguna ausencia del portero titular.



Además, la sanción de Alvaro Montero le ha impedido ser convocado para los últimos amistosos del año contra Perú y Ecuador. el entrenador no cuenta con muchas opciones en el arco, teniendo en cuenta que Camilo Vargas no es una opción para arco tricolor, a pesar de ser llamado para algunos partidos.

Defensa



Es, tal vez, la linea de juego donde el portugués muestra una mayor seguridad con titulares definidos en la saga central, pues Yerry Mina y Dávinson Sánchez parecen ser inamovibles. No obstante, el problema radica en encontrar suplentes que brinden seguridad a la hora de remplazar a Mina, quien se ha tenido varias lesiones en la presente temporada, y Sánchez que no ha jugado con tanta frecuencia como en el curso anterior.



Otro tema son los laterales, pues Queiroz ha demostrado en varias ocasiones que prefiere la seguridad en defensa que jugadores que desborden por las bandas, por eso ha utilizado defensores centrales en lugar de jugadores naturales de esa posición como Fabra y Arias, quienes son de un corte más ofensivo y obligarían a la Selección Colombia a mostrar un juego más arriesgado.

James Rodríguez



La estrella de la Selección Colombia y jugador del Real Madrid no ha podido estar presente en varios partidos con Colombia por algunas lesiones, no obstante, parece muy complejo que el '10' entre en el esquema 4-3-3 propuesto por Carlos Queiroz sin cumplir con obligaciones por alguna banda, muy lejos del centro del campo, donde James ha mostrado sus mejores juegos con la Selección.

Delanteros



En el frente de ataque la Selección Colombia tiene una gran variedad de jugadores, que le permiten al entrenador idear varias formas de hacerle daño al rival. Sin embargo, cuando regresen de sus lesiones Radamel Falcao y Duván Zapata tendrá un lindo problema, pues jugadores como Luis Sinisterra y Alfredo Morelos vienen pidiendo 'pista' en la Selección Colombia.



Son muchos los retos que tiene Carlos Queiroz hasta la próxima convocatoria de la Selección Colombia, pues se ha terminado el tiempo de probar variantes y llegó el momento de iniciar la competencia oficial, donde no hay espacio para los errores y habrá que ser altamente efectivos.