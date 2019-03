“No tengo nada que reprocharle al equipo”: Gerardo Bedoya

Tras la derrota en el estadio Atanasio Girardot frente al Independiente Medellín, el técnico de Santa Fe, Gerardo Bedoya se mostró tranquilo por el funcionamiento del equipo, aunque sabe que a los hinchas les preocupa que sean el único equipo que no ha ganado ningún partido en la Liga I-2019.

“Nos falta concretar las opciones, ser contundentes para ser muchos más equilibrados. Creo que el equipo controló el juego, impusimos nuestro estilo, pero bueno… terminó ganando el Medellín”, dijo Bedoya en la rueda de prensa posterior al partido.



El entrenador dejó claro que él está tratando de implementar un nuevo estilo de juego diferente al del entrenador anterior. “Yo juego diferente, yo juego a otro estilo. Me gusta imponerme con la pelota, tener siempre la iniciativa, salir desde atrás y el equipo siempre lo hizo”, explicó.



Para Bedoya no fue muy claro el penalti que pitó el árbitro Fernando Trujillo y que al final le costó la derrota al cuadro cardenal. “No sé qué pasó ahí, ustedes lo van a juzgar, no quiero sacar excusas, pero al equipo le falta concretar, está careciendo de gol y hoy fue un día de esos”, dijo.



“Creo que en el fútbol hay que saber sufrir en los partidos y el equipo lo hizo, pero nos pesó un poquito el gol de ellos, al equipo lo golpeó. Tuve que reacomodar, tuve que hacer unos cambios y el equipo quiso empatar, pero veníamos era a ganar y a imponernos aquí en Medellín”.



El técnico Bedoya sabe que cada vez se hace más complicado acercarse a los ocho clasificados, pero está tranquilo porque el equipo ha asimilado su idea de juego. “Nos ha costado ganar. Hoy era una gran oportunidad. Quedo tranquilo porque en muchos momentos el equipo trató de jugar al fútbol y tener la iniciativa, pero el resultado lógico que no nos conviene”, concluyó.