El buen recuerdo de Millonarios con un arranque de Liga similar

Millonarios completó 12 puntos en cinco fechas jugadas y está en la parte alta de la tabla con un juego que poco a poco da sus frutos en el terreno de juego. Si bien el azul ha tenido algunos errores defensivos y no ha marcado muchos goles, la efectividad de sus futbolistas los tiene entre los mejores del campeonato.

En lo que va del torneo, el embajador enfrentó a Envigado (1-0), Once Caldas (0-1), Bucaramanga (2-0), Jaguares (2-1) y Huila (3-2). Cuatro triunfos y una derrota lo hacen un equipo a tener en cuenta para este torneo.

Hace 13 torneos que Millonarios no tenía un inicio de campeonato similar. Fue en la Liga II-2012, cuando consiguió 13 puntos bajo el mando de Hernán Torres. Al final consiguió coronarse como el mejor y romper una racha de 24 años sin títulos.

Liga II-2018: 6 puntos



Chicó (2-2), Patriotas (2-0), Medellín (0-1), Nacional (1-1), Cali (0-0).



Liga I-2018: 5 puntos



Chicó (1-1), Patriotas (1-0), Medellín (0-1), Nacional (1-1), Cali (0-2).



Liga II-2017: 6 puntos



Medellín (1-1), Santa Fe (0-1), Bucaramanga (3-1), Rionegro (1-1), Tolima (0-0).



Liga I-2017: 8 puntos



Medellín (1-2), Bucaramanga (3-0), Rionegro (0-0), Tolima (3-0), La Equidad (1-0)



Liga II-2016: 7 puntos



Patriotas (0-1), Santa Fe (1-0), Alianza Petrolera (1-0), Once Caldas (1-1), Jaguares (1-2).

En el 2016, Millonarios jugó contra Santa Fe. Foto: Mauricio León/CEET

Liga I-2016: 11 puntos



Patriotas (3-0), Santa Fe (0-0), Pasto (1-1), Alianza Petrolera (2-0), Jaguares (2-0).



Liga II-2015: 5 puntos



Pasto (0-0), Once Caldas (0-0), Cúcuta (1-1), Patriotas (3-2), Cortuluá (0-2).



Liga I-2015: 9 puntos



Patriotas (2-0), Cúcuta (3-0), Cortuluá (4-1), Tolima (0-1), Cali (1-5).



Liga II-2014: 7 puntos



Envigado (2-1), La Equidad (1-0), Chicó (1-1), Nacional (0-5), Pasto (1-5).



Liga I-2014: 7 puntos



Envigado (2-1), La Equidad (0-1), Chicó (0-1), Nacional (3-1), Pasto (1-1).

En el 2014, el azul superó al verde en la Liga. Foto: Mauricio Moreno/CEET

Liga II-2013: 8 puntos



La Equidad (1-1), Medellín (2-2), Envigado (1-2), Once Caldas (3-0), Pasto (4-0).



Liga I-2013: 8 puntos



La Equidad (3-1), Medellín (0-0), Envigado (1-0), Once Caldas (0-1), Chicó (2-1).



Liga II-2012: 13 puntos



Santa Fe (2-0), Huila (4-0), La Equidad (2-0), Nacional (0-0), Once Caldas (2-1).