‘Fue impresionante, tenía el deseo de jugar con nuestra gente’: Muñoz

En la memoria de Daniel Muñoz, el 21 de julio de 2019 lo tiene marcado como su debut oficial en el Atanasio jugando para Atlético Nacional, el club que alguna vez alentó desde la tribuna sur y que ahora, defiende los colores ‘verdolagas’ dentro del campo.



¡Y qué gran debut! Sorprendió a todos jugando como volante interior por derecha, por izquierda, fue lateral y hasta estuvo como centro delantero y por poco marcaba, sellando con broche de oro su gran noche. Al final del partido, el antioqueño se mostró satisfecho por el deber cumplido. Sin embargo, se fue con el sinsabor de no haber conseguido la segunda victoria para su equipo, en la Liga. “Fue algo impresionante, tenía el deseo de jugar con nuestra gente, en nuestro estadio, salimos a proponer, pero nos faltó un poco más de suerte”, acotó Muñoz.



Sobre la novedad en su posición, explicó que “quería cumplir la labor de volante interno, también fui lateral ayudando a mis compañeros y cuando podía jugaba por dentro. El ‘profe’ (Juan Carlos Osorio) planteó un tres en el fondo, con un rombo en donde estuve como interior”.



Junto con Daniel Bocanegra, Daniel Muñoz es uno de los elegidos por Osorio como los polifuncionales indispensables para el estilo de juego de su equipo. “Desde que hablamos con el ‘profe’, me manifestó que me iba a emplear en varias posiciones, yo acepté y para eso estoy en la cancha. Con Águilas no jugué como volante y ahora tengo esa posibilidad, de ser polifuncional, aprovecho las oportunidades y espero hacer muy bien las cosas”, destacó.



En cuanto a ser un extremo, no le desagrada la idea y también puede cumplir esa función. “También puedo jugar como extremo. Me siento muy contento, donde el profe me necesite ahí voy a estar entregando todo, esto es de trabajar día a día, con humildad, con sacrificio y cumpliendo las funciones que el profe quiera”.



Analizando el partido, Muñoz sostuvo que “llegamos muchas veces, Bucaramanga nos llegó sólo una vez con claridad. Manejamos el partido, pero nos faltó eficacia en la parte delantera, pero estamos contentos con lo realizado. Debemos seguir trabajando con humildad y disciplina, ya pensamos en lo que viene y sabemos que, si seguimos por este camino, se nos abrirá el arco”.



Finalmente, se refirió al partido del próximo miércoles 24 de julio contra Santa Fe por la ida de los octavos de final en la Copa Colombia. “Va a ser un partido muy importante contra Santa Fe, sabemos que la Copa es un torneo muy importante y debemos asumirlo con responsabilidad”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín