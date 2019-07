'Hay que tener la cabeza tranquila, llevamos tres partidos': González

Deportivo Independiente Medellín cayó 0-1 con Junior por la tercera fecha de la Liga II-2019. El ‘poderoso’ tuvo opciones, pero no fue contundente contra un equipo barranquillero que logró aprovechar el único tiro al arco que hizo en el partido. Con autocrítica y ponderando al rival, David González confía en mejorar para lo que viene.



“Junior se jugó un buen partido, se paró bien y sabe jugar contra un equipo que juega la posición de la pelota. Buscó un error del rival para hacer diferencia. El gol fue producto de un error del defensa que trató de sacar la pelota. Me parece que no se generaron las llegadas necesarias al rival, Junior tuvo que ver”, destacó González.



El arquero no sacó excusas de la derrota en el Atanasio, algo que no sufrían desde hace 31 fechas y donde tampoco marcaron, algo que no ocurría desde hace 40 jornadas. “Uno siempre se puede pegar de lo que sea cuando pierde, la juventud, la veteranía. Hay que tener la cabeza tranquila, llevamos tres partidos, no hay que sentirse en el cielo cuando se gana, ni en el infierno cuando se pierde, vamos a darle para adelante, ajustar tuercas y encontrar el camino”, comentó.



En cuanto a los jóvenes del equipo, David los respaldó, sabe que están aprendiendo y que deben sobreponerse a esta clase de encuentros. “Rescato que Junior se paró bien, que sabe jugar esta clase de partidos. No recaigo en los jóvenes, porque a veces ellos hacen goles que resuelven partidos. Cuando perdemos, pierden los 11, los 18 y hasta los 30. Cuando uno pierde es el trabajo, cuando se gana también es el trabajo, entonces vamos a trabajar. Duele perder en casa, pero esto recién comienza”.



Finalmente, analizó el partido y destacó lo que había realizado su equipo en la etapa inicial. “Tuvimos la posesión y la paciencia, buscando el espacio. Pienso que no debíamos haber renunciado eso cuando estábamos perdiendo, es difícil para los jóvenes cuando la tribuna se viene encima. Sabemos lo que tenemos, simplemente se les dan las oportunidades, hay partidos buenos y otros malos, hay que aguantar, no perder la cabeza, jugamos bien y en condiciones normales era un partido que terminaba empatado”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín