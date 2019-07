En medio de las variantes: ¿qué le aporta Cucchi a Atlético Nacional?

El debut de Patricio Cucchi, quien jugó sus primeros 62 minutos en el estadio Atanasio Girardot, fue favorable y mostró algunas alternativas respecto a lo que puede aportar el delantero argentino en el ataque del club verdolaga.



Cucchi mostró ser un jugador completo que se entiende bien con sus compañeros y que podría llegar a jugar al lado de Hernán Barcos en caso de que Juan Carlos Osorio así lo decida, pues aunque los dos se mueven como delanteros de área, algunas diferencias podrían complementarlos si el cuadro antioqueño así lo necesita.



Y aunque en su única posibilidad de gol el futbolista se encontró con la figura de la cancha, Christian Vargas, lo cierto es que las sensaciones que dejó son buenas, demostrando que en caso de ser titular y teniendo en cuenta que de acuerdo al calendario será importante darle descanso a Hernán Barcos, su presencia entre los dirigidos por Juan Carlos Osorio resulta favorable.



Con base en ello, ¿qué puede aportar Cucchi a Atlético Nacional?



Lucha

​

Durante el tiempo en que estuvo en cancha, Patricio Cucchi no se cansó de buscar la bola y pelear por ella, sin dar un balón por perdido y yendo a chocar con los defensores en caso de ser necesario, algo que generó un desgaste en la zaga, antes del ingreso de Barcos, quien creó un par de opciones claras.



Potencia física y buen juego aéreo



El argentino tiene buen juego aéreo pese a no ser un jugador de gran estatura. Contra Bucaramanga ganó algunas pelotas y su oportunidad más clara llegó tras un buen desmarque y un buen cabezazo al que no le pudo dar la dirección adecuada para vencer a Vargas, que en esa ocasión se encontró con el balón cuando chocó con el pecho.



Un buen sustituto, titular o acompañante

​

Como se mencionó anteriormente, Cucchi es un jugador que puede realizar su trabajo como delantero titular desempeñándose dentro del área, en donde lo ubica Juan Carlos Osorio para que reciba balones de sus compañeros. Asimismo, en caso de no ser titular, el argentino podría ser el acompañante de Hernán Barcos o llegar a sustituirlo buscando alternativas de gol para el cuadro verdolaga que no quiere sufrir con la definición.



Cucchi puede ser un poco más rápido que Barcos y con más dinámica teniendo en cuenta su edad, a partir de esto las diferencias son aún más claras, pues en lucha y dinámica tiene un poco más que aportar, sin demeritar el trabajo de Barcos, un gran definidor al que aún le queda por mostrar en Atlético Nacional.