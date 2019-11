Duván Vergara y su explicación sobre el penal a favor contra Cali

Sigue encendida la polémica por el penal pitado a favor de América de Cali en el clásico vallecaucano, que al final terminó dándole la victoria a los escarlartas sobre Deportivo Cali.



Mucho se ha criticado a Duván Vergara, protágonista de la jugada al ser el hombre al que se le cometió la falta, pues para los azucareros el jugador rojo se dejó caer sin sentir algún contacto de parte del porteo Wallens.

Sobre esta controversia generada a sus alrededor, Vergara fue muy claro en decir que pudo exagerar un poco al momento de caer, pero que el contacto existió y era claro penal. También dijo que se siente tranquilo porque no engañó a nadie y por la victoria de su equipo.



"Para mí es penal, sí puede que haya exagerado en la caída, pero para mí hay contacto. Entiendo a los hinchas del Cali, pero si hubiera pasado al revés, sería igual. Estoy tranquilo, no tengo necesidad de engañar a nadie, son jugadas que pasan, estoy tranquilo por los tres puntos que son lo importante", dijo en dialogo con 'El Vbar'.

Continúo hablando sobre las criticas que ha recibido en los últimos días, asegurando que tiene inflamados sus tobillos y lastimadas sus piernas debido al juego fuerte de Cali. "Si vieran mis tobillos o las piernas como las tengo, no me dirían lo que dicen".



También habló de su paso por América, asegurando que es especial jugar en un equipo de la talla del escarlata. Además, aseguró tener mucha hambre de títulos con su equipo.



"No es lo mismo jugar en Envigado que en América, no tengo techo, quiero ganar más, tengo mucha hambre de triunfo, espero celebrar el campeonato en diciembre", djio Vergara.

Finalizó hablando de su futuro en el equipo, diciendo que aunque no han comprado sus derechos deportivos, se encuentra totalmente concentrado en América y conseguir los objetivos grupales.



"Por el momento, no han comprado mi pase, pero no estoy pensando en eso, estoy tranquilo, pensando en lo que estoy", cerró Duván Vergara.