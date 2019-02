Álvaro Montero, arquero del Tolima, enfrenta acusación de dopaje

No son buenas las noticias para el arquero Álvaro Montero, del Deportes Tolima.

El jugador, de 23 años, acaba de ser acusado formalmente, a través de una comunicación de Coldeportes, de una presunta infracción a las normas antidopaje.



Se trata de un resultado adverso que dio en un control el pasado 21 de noviembre de 2018, durante el partido de ida de la semifinal de Liga II, encuentro que terminó 2-2, en el estadio Atanasio Girardot.



Según el escrito, el Laboratorio de Control al Dopaje de Salt Lake City (UTAH-Estados Unidos) reportó, el pasado 11 de febrero, que en su muestra apareció isometepteno, sustancia incluida en la lista de prohibiciones de la AMA.



Se trata de una sustancia que aparece frecuentemente en medicamentos para el dolor, pero que en el caso de Montero “no tiene una autorización de uso terapéutico que justifique la presencia de esas sustancias en el organismo”.



FUTBOLRED conoció que el reporte mencionó una afección renal, que no suele tratarse con isometepteno. Además, intentó conocer la

opinión del jugador respecto de la acusación pero no obtuvo respuesta.



¿A qué se expone el arquero?



La gran preocupación es que el guajiro podría ser suspendido por un periodo que depende de su defensa ante el Comité de Disciplina de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el cual debe escuchar sus alegatos y decidir su futuro.



En la acusación se especifica que la suspensión puede ser de hasta cuatro años “dependiendo si la infracción no involucra una sustancia específica, salvo que el deportista pueda demostrar que la comisión de la infracción no fue intencional”.



También se le informa al afectado que, si acepta su responsabilidad, la suspensión podría ser de hasta dos años –e implica renunciar a la apertura de la muestra B- y que incluso podría no recibir ningún castigo si “demuestra la ausencia de culpa o negligencia” en el caso.



Otra situación que favorece al arquero es que no tiene antecedentes de dopaje: “nuestros registros demuestran que esta es su primera infracción a las normas antidopaje”, dice la acusación.



Se trata de una situación compleja, justo ahora que empieza a sonreírle la fortuna, con el título de la Liga I con Deportes Tolima en 2018 y su primer llamado a la Selección Colombia de mayores, en los últimos encuentros amistosos al mando de Arturo Reyes.



Un antecedente favorable…



El marchista colombiano Esteban Soto pasó por la misma situación que Montero: también en noviembre de 2018, durante los Juegos Centroamericanos, dio positivo en un control por isometepteno y fue la primera situación de este tipo en su carrera. la única diferencia es que reportó un medicamento para el dolor de cabeza antes de la competencia.



En ese momento la Odecabe consideró que, al no tener antecedentes y considerando que no es “una sustancia ergogénica para mejorar su rendimiento”, la sanción no debería ser tan alta. Efectivamente, el atleta fue castigado con dos meses y una semana de suspensión.