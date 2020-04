Dimayor responde: aclara dudas sobre los señalamientos en el protocolo

La Dimayor se vio envuelta en un nuevo escándalo de corrupción, en el que se le cuestiona la legitimidad con las que se harían las pruebas del coronavirus en el fútbol colombiano, ya que la compañía canadiense Athletics and Healt Solutions Inc., que sería la encargada de las pruebas de covid-19, no cuenta con registro comprobable en Internet, ni tampoco con el registro federal del gobierno canadiense, según el informe publicado por el medio de comunicación, Antena 2.

En el informe, se indica que la empresa no cuenta con un historial de sus trabajos hechos ni que certifiquen su experiencia en este tipo de procesos médicos, en el que además se le cuestiona por ser un programa ejecutado por Glenn Medical Corp, en cabeza del doctor Glenn Copeland, quien ha asegurado no ser especialista en enfermedades infecciosas sino que es podólogo.

El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, concedió una entrevista al periódico El Tiempo en la que respondió a las acusaciones que se hicieron sobre la entidad y el presunto nuevo caso de corrupción, al que el dirigente respondió: “Es una idea de generar un escándalo de aparente y falsa corrupción cuando ni hay un contrato ni se ha aprobado que empresa alguna vaya a realizar ese tipo de pruebas”,

“En el protocolo (de 71 páginas) en el último artículo se establece que se ha hecho invitación abierta a todo aquel que quiera participar en el proceso, y es la Asamblea la que adjudica, no la administración, no yo. Y esto si se aprueba el protocolo por el Gobierno”, añadió el presidente de la Dimayor, que además indicó que: "el protocolo presentado al gobierno nacional cuenta con dos partes, la parte médica que fue elaborada por los directores médicos de la Federación y el Ministerio del Deporte (Doctores Gustavo Pineda y Mauricio Serrato), y la parte logística en su totalidad fue por la Dimayor. Fuimos asesorados por una compañía que me buscó. Es una compañía que hace lo mismo para diferentes torneos y eventos".

El ejecutivo colombiano finalizó diciendo: “Eso es como si por ejemplo Coomeva o cualquiera de estas empresas crean una compañía nueva en este momento para tratar los temas del coronavirus. Dicen que es ficticia, pero no. Es una empresa nueva porque la vieja creó su dependencia para estos temas. No hay corrupción. Si no hay plata si no se ha aprobado nada... Se establece que sean contratos no vinculantes para hacer este protocolo, es decir que no hay un solo peso".