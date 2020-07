Un presidente defendió a Vélez, habló de sus ‘enemigos’ y la votación

Hernando Ángel Montaño, presidente de Boca Juniors, de Cali, y máximo accionista del Quindío, señaló que no es cierto que este viernes se hubiera dado una votación de los clubes -que habría terminado 34 a 2-, para la salida de Jorge Enrique Vélez de la presidencia de la Dimayor.



En corto diálogo con FUTBOLRED, el directivo vallecaucano dijo que “Vélez renunció, él hizo una buena administración, hoy hizo un informe extraordinario de su balance en el último año, extraordinario”.



Ángel Montaño fue uno de los pocos presidentes de club que se mantuvo firme en el apoyo a Vélez, e incluso hizo parte de la comisión de cuatro que fueron encargados para conciliar el monto de la indemnización con él, que, según otros directivos que estuvieron en la reunión virtual, quedó establecida en $600 millones.



Sobre si considera que el ex presidente de Dimayor fue atacado de manera injusta, señaló que “sí, tuvo unos cinco enemigos que lo hicieron renunciar. Sé quiénes son, pero no puedo decir nombres”.



Visiblemente agotado y consternado por lo ocurrido en la Asamblea extraordinaria, apostilló que “él renunció, no se hizo votación”.



Sin el hombre que rigió los destinos de la entidad desde el 31 de julio de 2018, que será reemplazado de forma interina por Daniel Cardona hasta el 7 de agosto, este sábado habrá un nuevo capítulo, ahora para modificar estatutos y definir la forma en que se reanudarán los campeonatos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces