¡Piénsenlo bien! Los líos que esperan al sucesor de Vélez en Dimayor

Jorge Enrique Vélez se fue de la Dimayor, con una suculenta indemnización en el bolsillo, y más de un interrogante a cuestas.

El dirigente, quien no supo sortear la crisis de la pandemia del coronavirus covid-19 para el fútbol, no cumplió lo que se esperaba en materia de ingresos para los clubes y fue protagonista de incidentes como el de la firma canadiense que debía implementar el protocolo pero que acabó fuera de competencia por dudas en su creación y por la indelicadeza de tener un cercano al dirigente entre sus directivos.



Eso por mencionar solo algunos lunares, pues quedan por explicar como las denuncias de La Equidad sobre presuntos favorecimientos al América para ser campeón de la Liga Betplay 2019 (cuando Tulio Gómez respaldaba a Vélez); el manejo de los árbitros, que estuvo en manos de Vélez en la Comisión antes de dirigir la Dimayor y que tiene hasta denuncias de tipo sexual de por medio y otros asuntos nunca suficientemente aclarados, que para muchos críticos son la razón por al cual el acuerdo de indemnización del directivo saliente fue tan alto y tiene tantas cláusulas de confidencialidad.



Se va Vélez y se lleva sus secretos pero deja para su sucesor más de un problema que resolver. ¿Quién será el doliente? Aunque pareciera un cargo poco atractivo, un ‘quemadero’ para todos los que son ajenos al fútbol, en realidad hay varios candidatos. Los que han tomado más fuerza tras la salida de Vélez son Hernán Yunis (exJunior), César Pastrana (ex Santa Fe), Carlos Mario Zuluaga (presidente de Equidad), César Camargo, hijo del presidente del Tolima, Gustavo Lenis, candidato del Deportivo Cali y con recorrido en el sector empresarial, así como Luis Fernando Jaramillo y mujeres como Amanda Abella (FCF) y Paola Salazar (Rionegro).



¿Qué les seduce tanto? La lealtad de la dirigencia, después de los finales de Vélez y su antecesor Jorge Perdomo, no es. La situación otrora boyante del fútbol, menos después del terrible impacto de la pandemia. En rigor, hay más ‘chicharrones’ que puntos de interés. Aquí, un resumen de los líos más importantes que enfrentará el sucesor de Vélez.

1. La división interna





Es un hecho que se va Vélez pero eso no remedia la división que hay entre los 36 clubes de la Dimayor, no soluciona la crisis de confianza entre unos y otros y no resuelve las acusaciones de unos de que los más chicos son “parásitos”, ni la defensa de estos últimos sobre sus organizadas sedes, su conocimiento de los estatutos, su auténtico compromiso con el balompié.



La pelea se va a poner candente justamente con la elección del sucesor de Vélez, el 7 e agosto próximo, pues los candidatos que están en el fútbol de alguna manera generan división (nadie va a votar el del otro, no por la valía del candidato sino por el nombre y el interés de quien lo postula) y los de la empresa privada, que para todos serían ideales dado el alto compromiso comercial que se necesita para superar la crisis, representan el miedo de lo que ya pasó con Vélez: llegó por sus grandes relaciones políticas, y se fue por político.



El que sea elegido debe saber que cuando tome una decisión en favor de los más poderosos (Nacional, Millonarios, Junior o América) siempre habrá alguien que diga que le están poniendo la agenda; y cuando favorezca a un Equidad o Jaguares, será lo mismo pero con otros dedos acusadores. Ese al final es el gran muro que no ha podido superar el fútbol: las diferencias personales se impone a la necesidad urgente de actuar en defensa del gremio.

2. Un negocio que necesita cirugía





No es una exageración. Los clubes profesionales de la A y la B enfrentan la crisis económica más grande en décadas. Es la primera vez que no deben cerrar la puerta a todos los que quieren entrar a lucrarse del balompié sino que salen a pedir auxilio hasta al Gobierno.



Hoy los contratos millonarios de televisión que parecían un paraíso se han convertido en armas de doble filo pues, sin competencia, es posible que esa danza de millones se tenga que destinar no a enriquecer a los clubes sino a pagar abogados e indemnizaciones.



Ese será un primer punto: negociar con patrocinadores y dueños de derechos para que sean solidarios en estos días sin fútbol, con la promesa de resarcirlos en el futuro… cuando solo habrá tiempo, con suerte, para un torneo y no para los dos que pagaron y ya hay retrasos en los pagos, derivados justamente de esa crisis.



El otro asunto grueso es la revaluación del negocio, un tema poco popular pero muy necesario: es un hecho que la Dimayor necesita entrar en los modelos de repartición de ganancias de acuerdo con su impacto mediático, su rating, su rendimiento, pero sin perjudicar a los más chicos.



El modelo inglés, que divide la base en un 50 por ciento para todos los equipos por igual, más un 25% por número de partidos transmitidos y otro tanto su posición en la tabla, se antoja muy popular. De hecho, es lo que les permitió a todos los equipos británicos sobrellevar la pandemia. Pero como la división entre los 36 es tan acentuada, y en efecto el hecho de que todos los votos tengan el mismo valor a la hora de las decisiones complica el panorama, pues hay que idear un esquema que les permita ganar a todos.

3. La relación con el Gobierno





Se dijo hasta el cansancio, hace dos años, que la llegada de Jorge Enrique Vélez, proveniente de Cambio Radical y con fuertes relación con políticos, era su gran carta de presentación. Por eso derrotó por goleada a Carlos Mario Zuluaga en la elección. Pero llegó el día de la quema y el humo fue de un profundo negro…



La primera salida en falso fue preguntarle al Gobierno, en días de vacas gordas, que ¿a dónde la mandaba la factura de la transmisión de los partidos del fútbol colombiano? Y lo que se le pedía era que, junto con el canal pago, se acordara al menos un juego en TV abierta. Vino la pandemia y entonces la pregunta fue: ¿con cuánto nos van a ayudar para evitar la quiebra? Lo que le contestaron en la Casa de Nariño ya se sabe. De hecho, Dimayor perdió interlocución y ahora solo se habla con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



Ahora es urgente recuperar esa relación, mediar para que el protocolo, que va en fase de entrenamientos individuales, de el paso a los grupales sin contratiempos y puede empezar, con suerte, a finales de agosto. Ya no se espera dinero del Gobierno. Pero su empatía para dar un trato preferencial al fútbol, para no frenar su regreso, para correr el riesgo que sea necesario.

4. Las promesas incumplidas





La gran cruz de la administración Vélez es la plata que tanto se prometió por derechos de televisión internacional, con la que contaban los clubes para paliar la crisis, pero que nunca llegó.



En resumen, ese lío parte de la firma Prudent, que acercó América de Cali, la cual habría prometido una cifra cercana a los 60 millones de dólares en 10 años, aunque directivos como Eduardo Méndez, de Santa Fe, consideran que por mucho sería la mitad. Suponiendo que así fuera, Vélez compró esa idea y pidió 100 días para empezar a facturar. Pasaron y no hubo plata pero sí un detalle del negocio que desconcertó: los inversionistas pedían que cada club, cada dirigente, saliera con el maletín a venderlo a plataformas digitales y otras ventanas, lo que molestó a los equipos, que entendían que su única labor ahí era sentarse a contar plata. Fue lo que les prometieron y les incumplieron. Hoy el contrato con Prudent es un lío gordo que nadie sabe cómo resolver, pues no trae plata pero sí obligaciones.



Después hubo otros asuntos que molestaron, como la falta de gestión para hacer la Liga Femenina, a pesar de que hay recursos garantizados por el Gobierno y la propia FIFA, sobre los que no hay en este momento ninguna certeza.



Todos esos ingresos que no llegan, torneos que no arrancan, promesas de campaña dejan para el fútbol la lección de lo nociva que es la intervención de la politiquería, pero lo necesaria que será a largo plazo una relación políticamente sana con todos los actores del fútbol.