Primera polémica en elección de Dimayor: ¿por qué Cúcuta pudo votar?

Este jueves finalmente terminó parte de la novela de la Dimayor y, tras la millonaria salida de Jorge Enrique Vélez, Luis Fernando Jaramillo fue escogido por votación para ocupar este cargo.



Las polémicas siguen y en esta ocasión está Cúcuta Deportivo, club que fue sancionado con retirar el reconocimiento deportivo y una multa económica por sus deudas con la Alcaldía de Cúcuta y con sueldo de futbolistas. Según esto, el club no podría votar y sí lo hizo.

Sin embargo, el conjunto motilón sí podía participar de la votación y elegir como presidente a Jaramillo. En FUTBOLRED consultamos dentro de la Dimayor para conocer las razones, pues un club sancionado, según estatutos, no puede participar allí.



Fuentes confirmaron que, aunque el Ministerio de Deporte notificó a Cúcuta, el conjunto del Norte de Santander acudió al recurso de reposición y no han pasado 10 días, que tiene el conjunto para pagar sus deudas o proseguir con la apelación.



Es decir, este tema legal todavía está en proceso y falta, posiblemente, que tras los 10 días el conjunto de Cúcuta presente una apelación, que llevaría más tiempo de disputa. Por estas razones, José Cadena pudo seguir siendo representante en Dimayor para esta votación, pues no ha sido una decisión en firme.



Recordemos que en caso de que no estuviera habilitado, si votaba, la decisión de Jaramillo como presidente podría ser impugnada. Sin embargo, hasta ahora todo sigue válido y legal.