¡A trabajar! Día crucial en Dimayor: lo que se define en la asamblea

Este sábado habrá una asamblea que, según se espera, defina todo el sistema del fútbol profesional colombiano en lo que resta este 2020 tras la pandemia del covid-19. Están citados a las 10:00 a.m.



Así las cosas, este 27 de junio podrían definirse los formatos, descensos y se espera que se defina la situación de la empresa para los protocolos de bioseguridad en el fútbol, que este viernes se declaró desierta tras convocatorias de empresas.

Lo que se definiría este sábado:

El papel más importante es el sistema de juego. Esperando que regresen en agosto/septiembre, ya hay propuestas y se espera que la opción que puso América de Cali, escogida por clubes, sea la elegida finalmente. Un solo torneo y reanudar lo que ya se disputó en el primer semestre.



Las decisiones sobre Liga Femenina, Copa Colombia, descensos y todo lo que rodea al fútbol profesional colombiano. En la carta de reunión dice que este tema se tocará y se definiría, así que habría grandes noticias este sábado.



El tema del protocolo de bioseguridad. La Dimayor sigue sin definir una empresa para que se haga cargo de la seguridad y salud de futbolistas y personas que asistan a los partidos. Sin esto, el Gobierno no acepta el regreso del fútbol. ¿Hasta cuándo lo tendrán listo?



El tema de inscripciones. Varios futbolistas regresan de sus clubes de préstamos a sus dueños actuales. El problema va en que no se puede estar inscrito en dos equipos diferentes y allí habría que modificar el reglamento.



También, aunque se rumoreaba, no habría lugar para una posible renuncia o 'ataque' de salida al presidente de Dimayor, Jorge Enríque Vélez. Todo iría netamente al protocolo y temas del FPC en su regreso.