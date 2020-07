¿Retrocedieron 24 años? La decisión de Dimayor para jugar la Liga

La División Mayor del Fútbol Colombiano decidió el sistema de juego que tendrá la Liga 2020. Se jugará como venía el calendario, se tendrán ocho clasificados y de dos cuadrangulares saldrán los finalistas que disputen el único título del año.



Sin embargo, hubo una decisión que causó polémica: los 12 equipos eliminados seguirán en competencia, pues se les otorgará un cupo a la próxima Copa Suramericana. Lo hacen como mecanismo para tener más partidos y cumplirle también a los que transmiten los juegos por televisión, que necesitan material para asegurar fondos económicos según el contrato acordado.



Más allá de la necesidad, ha causado muchos comentarios la decisión, pues están premiando a los equipos que no fueron capaces de clasificar a la fase final. Más de la mitad de los equipos de la A, que no pudieron cumplir con el objetivo, tienen la posibilidad de clasificar a un torneo continental, algo que debería ser privilegio para los de mejor rendimiento.



Pero, no es la primera vez que sucede. Hace 24 años, un equipo eliminado clasificó a un torneo internacional. En la Liga 1995-96, se jugaba con 16 equipos: los ocho primeros fueron a los cuadrangulares finales por el título; los eliminados disputaron dos cuadrangulares para disputar un cupo a la Copa Conmebol. El ganador fue Santa Fe, que superó a Envigado, Cortuluá y Medellín en el grupo finalista.



¿Dimayor retrocedió 24 años? ¿Es una medida de emergencia, que no volverá a darse? Lo cierto es que la Liga no premiará solamente a los mejores este año.