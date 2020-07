Referente de Cali está en contra de posible formato para reinicio

Deportivo Cali continúa concentrado en sus entrenamientos individuales en Pance, a la espera de que el Gobierno autorice el reinicio de la Liga Betplay.



El capitán Juan Camilo Angulo compareció ante los medios de comunicación para referirse a las nuevas situaciones de la Liga, mostrado su inconformidad y se decide jugar lo que falta del campeonato en una sola sede.

¿Cómo le ha ido en los estadios del Eje Cafetero, que tiene posibilidad de ser la sede de la Liga? “Bien, son excelentes escenarios, en lo personal siempre me ha ido muy bien, me gusta jugar en ellas porque son buenas canchas para jugar al fútbol, que es lo nos gusta a nosotros. Esperamos que se decida la sede y estar seguros de dónde se va a jugar”.

¿Se tomó la decisión acertada en hacer solo un campeonato en el año? “Creo que sí, era lo más justo porque sabemos que todos nos preparamos para un primer semestre, pero por circunstancias adversas como lo de esta pandemia se postergó, lo más lógico y más sensato era continuar con el campeonato, ahora tenemos que ya se clasifican ocho y se abre una llave más para otros cuatro equipos, nosotros ya hemos enfrentado equipos difíciles, directos para mantenernos arriba en la tabla, y hemos conseguido muy buenos resultados, así que creo que era lo más sensato para todos”.

¿Cómo se ha sentido en los entrenamientos y con el protocolo?: “Muy contentos, porque era lo que estábamos esperando hace mucho rato, poder volver a entrenar en un terreno de juego, en nuestra sede, ya llevamos tres semanas de trabajo y creo que ha sido muy buena, hemos sacado el mejor provecho posible porque sabemos que lo viene va a ser duro y nos estamos preparando para eso, con la mentalidad de llegar bien al primer partido y de allí en adelante lo que va a ser la recta final del campeonato”.

¿Está de acuerdo con el profesor Arias que el mejor refuerzo fue la continuidad del plantel, mientras en otros equipos hubo bajas? “Si él lo dice es verdad, creo que es un grupo que se ha mantenido en su totalidad, pese a las circunstancias que estamos viviendo, los directivos nunca pensaron en otra cosa que mantener el grupo que venía actuando, que veníamos desde principio de año y eso es fundamental para los objetivos que se han trazado en este año en general, creo que el grupo está fuerte, venimos trabajando muy motivados porque sabemos lo que queremos lograr y eso es importante. La idea del ‘profe’ también es clara, de mantener un equipo que se venía conociendo en cada partido, estaba dando lo mejor, jugando muy buen fútbol y eso es importante para nosotros ahora que empiece la competencia”.

¿Ha seguido trabajando en los tiros libres? “Aquí ha sido más lo bueno que lo malo, gracias al trabajo. Todos sabemos que lo del tiro libre no se me ha dado, pero ha sido con la misma continuidad, confianza de que en algún momento lograré marcar. Hay delanteros que duran mucho tiempo sin anotar gol y están más cerca de la portería, así que no tengo por qué preocuparme de no hacer goles de tiro libre, sabiendo que tengo que seguirlo perfeccionando y seguramente se va a dar”.

¿Cómo capitán, de qué forma les ha hablado a sus compañeros del autocuidado con el covid-19? “En esto del coronavirus he visto personas también que lo tratan de evitar al máximo y salen contagiadas, es algo que se contagia muy fácil, en cualquier lugar y sin saberlo ocurre. Nosotros sabemos de la responsabilidad que tenemos, la única manera es tratar de cuidarnos al máximo en nuestras casas al entreno y viceversa, así como nuestras esposas salir a hacer el mercado y las cosas necesarias, creo que es la única manera. Pero es un tema en que uno sabe en qué momento se puede contagiar y no darse cuenta, se nos sale de las manos. Como capitán no lo hablado mucho con el médico y con el ‘profe’, de que debemos cuidar ahora más cuando volvimos a los entrenamientos”

¿A usted le incomodaría ir a una sola sede durante varios meses para el campeonato? “Lo digo personalmente, a mí me incomoda muchísimo concentrar, y se lo he manifestado muchísimas veces al médico, no es porque no quiera, sino porque no me gusta, son maneras de muchos jugadores ver las cosas, creo que en Europa los equipos no concentran. Vos ves al Barcelona que llega al estadio con su ropa de calle y nada pasa, y son jugadores profesionales, que tienen mucho recorrido y son los mejores del mundo, sabemos que uno como jugador profesional debe cuidarse. Se habla del confinamiento, venimos de cuatro meses de estar encerrado y a lo último nosotros ya estábamos incómodos, y si salís de un confinamiento, vas a entrenarte a Pance y dentro de un mes te toca irte a meter tres meses más a un hotel no lo aguantarías, es algo lógico, póngale lógica también a las cosas. A mí me molestaría, me gustaría que cada uno jugara en su sede y lógicamente tomar los cuidados que se deben tener, como se está jugando las ligas de todo el mundo, excepto Estados Unidos, por los efectos de la pandemia y porque allá los viajes son muy largos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces