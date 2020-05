Cuartos de final de la eLiga Dimayor: así quedaron formadas las llaves

Luego de que finalizara el último partido por la fase de grupos de la eLiga Dimayor entre Rionegro Águilas y Cúcuta, el equipo antioqueño se quedó con el liderato del grupo D y se dieron a conocer los cuartos de final del torneo StandPlay Fifa20.

Llave A

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas



Llave B

La Equidad vs. Unión Magdalena



Llave C

Millonarios FC vs. Atlético Nacional



Llave D

Deportivo Pasto vs. Jaguares FC

Después de jugar los cuartos de final, los cruces de la semifinal se definirán de la siguiente manera:



Semifinal 1 – Ganador Llave A vs. Ganadora LLave D

Semifinal 2- Ganador Llave B vs. Ganador Llave C