Directivo cree que es posible salida de Vélez en reunión de Dimayor

Wálter Ante, presidente de Orsomarso y quien es uno de los directivos encargados de conciliar la indemnización con Jorge Enrique Vélez para que se vaya de la Dimayor, considera que hoy todo está dado para no dilatar más este espinoso asunto y dar el primer paso para que el fútbol profesional colombiano empiece a caminar en otro rumbo, sin tanta división.

En corto diálogo con la Banda Deportiva, una hora antes de iniciar la Asamblea Extraordinaria que tiene también entre sus puntos la forma de calendario del campeonato, Ante sostuvo que “esperamos llegar a un consenso, ya ahí frente una serie de estrategias y de sugerencias para la asamblea, en eso precisamente estamos trabajando en este momento”.



Acerca de si se puede llevar a cabo el orden del día y a la vez tocar la salida de Jorge Enrique Vélez, afirmó: “Claro que es viable, porque el Artículo 425 del Código de Comercio establece claramente que cuando hay una Asamblea extraordinaria no se puede modificar el orden del día, excepto por los siguientes aspectos:



1. Cuando se haya agotado el orden del día y se quiera incluir un punto adicional o en cualquier evento de la Asamblea se vaya a remover un administrador o un funcionario de esa entidad. Allí están dadas las condiciones desde el punto legal desde el punto de vista del Código de Comercio. También así lo establecen los estatutos en su Artículo 30, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo en su Artículo 65”.



2. En esto hay que ir bien armado para poner sustentar, porque esto no se trata de decir que se quede, que se vaya, que no se vaya, que le paguemos, no le paguemos, que lo legal o no legal, siempre y cuando en la medida en que se tengan los argumentos legales, obviamente no habrá posibilidad que no se incluya algún punto adicional o en específico lo que se quiere, como es la renuncia del presidente Vélez”.



Sobre los equipos que en este momento apoyan al actual presidente de la Dimayor, señaló que “para efectos de modificar el orden del día se requieren las dos terceras partes, pero para modificar la remoción de un funcionario o un administrador, solamente la mitad más uno, es decir, 19. Tenemos 22 personas a favor, más 5 que nos han brindado su apoyo incondicional sin enviar cartas, para un total de 27 personas. Es que no es concebible, por ejemplo, que el grupo que ha apoyado al presidente Vélez exprese que no hay gobernabilidad y está de acuerdo en que se debe ir, porque no se han cumplido los objetivos, pero que le demos tres meses más. Eso es contradictorio”.



En cuanto a sí confía en que hoy pueden remover a Jorge Enrique Vélez de la presidencia, Ante respondió: “Claro, nosotros confiamos, pero primero tenemos que confiar en Dios para que las cosas se den bien”.



Finalmente, dejó un mensaje que después de tantas diferencias, al parecer, es el objetivo común: “Las decisiones que se tomen hoy deben ser por el bien del fútbol colombiano, ya no más divisiones, no más distanciamiento, no más, por favor, en verdad es que nos tiene absolutamente cansados toda esta división que hay y el único perjudicado es el fútbol”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces