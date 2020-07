Malas decisiones, peleas y problemas que sacaron a Vélez de Dimayor

Jorge Enrique Vélez no seguirá como presidente de Dimayor y su fugaz paso, desde mitad de 2018, terminó este viernes luego de que los clubes finalmente votarán para indemnizarlo por una cifra cercana a 600 millones de pesos colombianos.



Aunque era una ‘crónica de una muerte anunciada' , la salida del dirigente dio mil vueltas y llevó bastante tiempo valioso que pudo definir el sistema de regreso del fútbol profesional colombiano. Finalmente, hubo una salida.

El principal ‘pecado' que tuvo Vélez fue con los derechos de televisión internacional, pues el expresidente de Dimayor prometió un importante dinero a los clubes y por esta razón es que, los mismos equipos, eligieron que se privatizara el fútbol y se llevara a cabo la venta de derechos internacionales de TV. Vélez se fue y el dinero jamás llegó.



Desde que todo esto empezó, siguieron los problemas y los plazos. Los equipos reclamaban el dinero, pero había otros que seguían confiando en Vélez y esperando que este tema, en los siguientes meses, se solucionara.



Luego llegaron las ‘falsas promesas' del expresidente, pues el mismo mandatario daba fechas y confirmaba que en cierto día iba a llegar el dinero para enviárselo a los equipos del FPC, argumentando que ya había sido girado a Colombia. Otro pecado que los equipos, finalmente, se cansaron de escuchar.



Tras las polémicas con esto, llegó la ‘pelea' con el Gobierno, que de puertas para afuera parece estar todo en normalidad, pero la frase de ‘a dónde les enviamos la factura' sí dejó gran molestia en el Estado, que pudo sacar su ‘espinita' en estos momentos. Min. Deporte ahora solo se entiende con la Federación Colombiana de Fútbol y hubo un gran retraso para los protocolos del regreso del fútbol por la actual pandemia.



Las peleas internas también llevaron a más y más problemas. Al inicio empezaron siendo pocos equipos que estaban en contra de Vélez en Dimayor, pero finalmente ya fue la gran mayoría que desistió de este apoyo, entre ellos grandes como Millonarios y Junior, que al final se ‘cambiaron de bando' en contra de él.



Una de las principales razones de las peleas internas es la distribución de dinero, en la que grandes equipos argumentan que no es justo que se les pague lo mismo a clubes más pequeños, que no tienen mucho rating o importancia económica en Dimayor, publicidades y demás.



La Liga Femenina, también, hubo grandes polémicas, pues desde su llegada tampoco hubo un máximo interés de la realización de este torneo. En un inicio, se pedía dinero de patrocinios y apareció Ministerio de Deporte, pero no se había logrado llegar a un acuerdo. Ahora sí, en los últimos días Dimayor aceptó los 1.400 millones de pesos para la realización de la Liga Femenina, que sigue en vilo por este año.



Finalmente, sumados estos detalles, también dejó su mala imagen con los hinchas y aficionados. Uno de los detalles fue la Superliga de este año, que se había llevado a otros países, Estados Unidos principalmente, por negocio de TV y se iba a disputar el partido entre América de Cali y Junior de Barranquilla fuera de Colombia. ¡Un polémico paso por Dimayor!