Los diez datos de la fecha 13 de Liga I: muchos récords por romper

Llega la fecha 13, casi sin pausa desde el fin de semana, y les contamos datos de interés para lo que viene:

- América empató 1-1 en siete de las ocho ocasiones que recibió a La Equidad en Primera División; el restante fue un triunfo 3-1 de los Diablos Rojos, en 2010-I.



- Independiente Medellín ha perdido solo uno de sus últimos ocho duelos ante Once Caldas en Primera A (4V 3E); de todos modos, acumula tres sin ganarle (2E 1D).



-Santa Fe es el sexto equipo que no logra ni una victoria en sus 12 primeros partidos de un torneo corto (8E 4D); es el primero desde Boyacá Chicó en 2015-I (8E 4D).



-Millonarios perdió solo uno de sus últimos 10 partidos en el Apertura (6V 3E), fue 0-1 ante Deportivo Pasto.



-Independiente Medellín acumula 26 partidos seguidos sin derrotas como local (15V 11E), lo que es su mayor racha en los torneos cortos.



-Once Caldas ganó y no concedió goles en sus últimos dos partidos de Primera A, algo que no lograba desde septiembre de 2016 (3V – 0 goles recibidos).



-Deportivo Pasto acumula cinco victorias seguidas ante Cúcuta en Primera A, anotando nueve goles y recibiendo solo tres.



-Rionegro intentó 22 remates más que sus rivales (83-61) en sus seis partidos como local en el torneo, sin embargo, ha convertido cuatro goles menos de los recibidos (5-9).



-Cúcuta dominó la posesión de balón en cuatro de sus últimos cinco partidos en el torneo; lo había conseguido solo en tres de los ocho anteriores juegos.



-Germán Cano anotó seis de los 10 goles de Independiente Medellín como local en el torneo; cuatro fueron de penal.