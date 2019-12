‘No puedo decir que no jugaría en Atlético Nacional': Didier Moreno

Luego de conocerse por parte de Independiente Medellín la negociación con Didier Moreno para que continúe en el equipo rojo de Antioquia, el volante chocoano rompió el silencio y habló en el programa el ‘VBAR’ de ‘Caracol Radio’, y allí aclaró los rumores de su salida, confrontando lo que el DIM había publicado el pasado viernes.

Medellín le había ofrecido a Didier Moreno un año más de contrato, un incremento del 10% de su salario y el 50% de sus derechos económicos que actualmente posee el jugador. Sin embargo, según el club, Moreno había realizado una contraoferta, en donde aparecía una prima por renovación que superaba el 110% de sus derechos económicos y un incremento del 54% en su salario, con lo cual, club y jugador no habían llegado a un acuerdo.

Didier confirmó que se va del equipo, debido a que no llegaron a un acuerdo. Cabe resaltar que su contrato termina en el mes de enero. “Se pidieron cosas que el club no estaba dispuesto, dicen que no tenían la forma, no fueron cosas exageradas como se estaba diciendo. No había escuchado a nadie porque las intenciones eran jugar con Independiente Medellín”, indicó.



Además, “mi idea no era quedarme con mi pase en la mano, era buscar una estabilidad, por eso le hice una propuesta a la directiva de Medellín. Ciertamente yo estaba pidiendo un aumento de salario, una estabilidad, que se comprara mi pase. Mis pretensiones económicas son absolutamente viables en Colombia".

Al conocerse su inminente salida del equipo, muchos rumores se han desatado. Sin embargo, al jugador no le ha llegado ninguna oferta. “Han salido muchos rumores, pero siéndoles sincero, no he recibido llamada de ningún club, ni de Colombia, ni de Emelec como se dice".



Moreno, quien estuvo un año en el Deportivo La Coruña de España, pretende una revancha en el fútbol internacional, aunque no le cierra las puertas a ningún equipo colombiano. “Mi deseo es poder seguir mi carrera fuera de Colombia, pero no me cierro a la posibilidad de volver a aparecer aquí en el país".

Puntualmente sobre Junior y Nacional, el jugador detalló que “de Junior no me han llamado, no he tenido comunicación con nadie de Junior. Ni directa ni indirectamente, sorprende el rumor que salió, es irrespetuoso porque ellos seguían en competencia. En cuanto a Jugar en Nacional sería una decisión bastante fuerte, pero no puedo cerrarle las puertas a mí trabajo. No puedo decir que no jugaría en Nacional".



Finalmente, explicó la carta de no renovación que envió días atrás a las directivas del DIM. “Hubo una carta de la institución a mí y viceversa, tenía que ser así porque cuando no se hacen las cartas, los contratos se renuevan automáticamente, por eso la hice con anticipación, fue protocolo, no renuncia".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín