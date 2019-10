Más reñido que nunca: última vez que se descendió hasta la fecha final

El descenso está más reñido que nunca y se definirá todo hasta la última fecha, que será este martes 29 a las 5:20 p.m. En esta ocasión, se volverá a lo que fue hace cinco años, pues en los últimos torneos se llegaba hasta la última jornada con un descendido ya conocido en tema de números.



Esta vez, Huila, Jaguraes, Unión Magdalena y Rionegro, lucharán para no descender y llegan a la fecha 20 de la Liga II-2019 con posibilidades de quedarse, pero deben ganar y, algunos, esperar resultados.

Ultima vez que se 'peleó' hasta la fecha final:

Todo fue en 2014, cuando Fortaleza descendió a la segunda división. El conjunto bogotano empató con Pasto en la última fecha por 1-1 y una victoria agónica, y algo polémica, de Uniautonoma contra Huila en Barranquilla.



"Fueron 10 minutos muy extraños los que sucedieron en Barranquilla. Pero bueno, ustedes mismos juzgarán. Futbolísticamente no tuvimos un buen primer tiempo, aunque en el segundo hicimos una mejor presentación pero no alcanzó”, dijo el 'Gato' Pérez en ese momento



En esa fecha, el conjuto bogotano alcanzó un puntaje de 112 unidades, tema que le significó irse a la segunda división. Desde esta jornada, hace cinco años, no se decide todo hasta la última fecha.