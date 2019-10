Millonarios mostró su peor cara y no será líder: perdió 3-1 con Cúcuta

Millonarios no tuvo un buen partido y perdió por 3-1 en Cúcuta contra el equipo motilón. El conjunto azul preocupó en defensa y no logró ser líder luego del empate de Alianza Petrolera en la fecha 14 de la Liga II-2019. Hubo dos penales que no se pitaron para el azul y que el juez decidió que no eran falta.

Desde muy temprano empezaron las emociones en el partido, siendo Millonarios el que manejaba. Al minuto cinco, José Ortíz recibió y remató para vencer a Chaverra, arquero de Cúcuta. El goleador, quien salió lesionado, anotó el primer tanto del azul en el General Santander.



Sin embargo, la alegría embajadora no duró mucho. Apenas sacó el conjunto motilón, por el gol de Millonarios, Luis Miranda recibió una gran habilitación de Agudelo y venció a Wuilker Faríñez, dejando el 1-1 en tan solo seis minutos de juego.



El juego se empezó a ir en contra de los azules, que aguardaban en su arco y no lograban encontrar la salida necesaria para hacerle daño al equipo de Guillermo Sanguinetti. Tanto así, que al 44, James Castro ganó dentro del área y remató de cabeza para el 2-1 de Cúcuta, tras una pequeña responsabilidad de Faríñez, quien se resbaló en la línea de gol.



La segunda mitad, que tuvo la lesión de José Ortíz, fue más pausada, aunque igual tuvo las llegadas de Cúcuta con Agudelo y Carmelo Valencia, aunque no fueron efectivos en el último toque.



Millonarios intentó e intentó con Juan David Pérez y Hansel Zapata, los mejores del cuadro bogotano en el partido, pero no llegaban con eficiencia para vencer a Chaverra.



Al 87, Duarte, para Cúcuta, liquidó el partido y anotó el tercer gol para vencer a Faríñez y a Millonarios, que perdió una inmejorable oportunidad de ser líder del torneo. Los motilones, por su parte, llegaron a 24 puntos y se mantienen dentro de los ocho.