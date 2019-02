En tablas: Pasto y Equidad no pasaron del empate 0-0 en la Liga

En el duelo por la fecha 7 de la Liga I-2019, Deportivo Pasto y La Equidad no se sacaron ventajas en un duelo sin muchas emociones y con pocas llegadas. El partido terminó 0-0, resultado que no es favorable para ninguno de los dos equipos.

Pasto llegaba con la necesidad de sumar de a tres puntos, su posición en la tabla de clasificación y descenso no es la mejor, por lo que una victoria les hubiera permitido estar más tranquilos. Por su parte, Equidad marcha en la mitad de la tabla y sus últimos resultados no han sido los mejores.



El partido fue de trámite, un encuentro lento y sin emociones, dejó a los hinchas asistentes con las ganas de celebrar en Ipiales. Ambos equipos con versiones muy pobres no dejaron buenas sensaciones y ahogaron su falta de variantes y fútbol en este duelo.



Deportivo Pasto quedó en posiciones de descenso directo con 96 puntos , igual que Unión Magdalena que tiene un partido menos y a dos unidades de Alianza Petrolera. Por su parte Equidad no ha podido arrancar de la mano del técnico Humberto Sierra que no ha podido encontrar el camino con el club bogotano.