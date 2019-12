Gran sorpresa del año: Pasto y un rendimiento directo a Suramericana

Deportivo Pasto tuvo un gran 2019, en el que dejó una final y un cupo a la Copa Suramericana, tema que significa un importante ingreso económico para el próximo año.



En FUTBOLRED le resumimos el año del equipo volcánico, que fue la gran sorpresa del 2019 y dejó gran asombro por la gran hazaña que estuvo cerca, pues llegó a los penales en aquella final contra Junior en primer semestre.

Números del año:

El conjunto volcánico hizo 70 puntos en el año y quedó séptimo en la reclasificación, quedándose con el último cupo a torneo internacional y ahora jugará la Copa Suramericana de 2020.



Hizo 55 goles a favor y recibió 43 en contra, dejando un saldo positivo en diferencia, pues quedó con +12 a favor.

Fortalezas:

Aunque en casos es una 'debilidad', al conjunto volcánico le salió a la perfección el 'reencauchar' futbolistas y contratarlos a préstamo o libres, sin comprar ningún pase. Así, llegaron algunas figuras que no tenían opción en sus clubes y funcionó.



La unión entre cuerpo técnico y jugadores. No hubo problemas de interna y Alexis García supo comandar este equipo, que llegó hasta la final y forzó los penales, pero no lo logró.



Jugar en Ipiales le sirvió como fortaleza, pues los horarios y la cancha le favoreció durante el semestre. Por temas de iluminación, siempre debía jugar en la tarde.

Debilidades:

No se mantuvo el proyecto en el segundo semestre y se notó el cambio. Casi todos los jugadores salieron del club y llegaron otros más. Incluso, Alexis García también salió en el segundo semestre.



La cancha también fue una debilidad. No se podía jugar bien por el césped e incluso tuvo que jugar en El Campín la final de la Liga, porque su cancha no era apta para este juego.

Figura:

Camilo Ayala, capitán, fue la gran figura del equipo en 2019 y dejó gran sensación en el cuadro volcánico, siendo pieza fundamental del buen rendimiento de Pasto.

Revelación:

Neto Volpi. El arquero llegó como suplente de América y sin mucha oportunidad, con el equipo volcánico volvió a brillar, fue una de las grandes figuras y regresó a América con mejor actualidad.

Decepción:

Ray Vanegas, por desviar su mente y ponerse a hacer gestos desperdició el último penal de Pasto, que significó perder la final.

DT:

Alexis García fue el gran artífice de este año con Pasto, pues lo clasificó a Suramericana de 2019 y lo llevó a la final del primer semestre. Por problemas personales tuvo que renunciar y ahora estará en La Equidad.