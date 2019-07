Cali sorprendió al último minuto y se llevó tres puntos de Bucaramanga

Deportivo Cali ganó al último minuto, al 89, y derrotó por 0-1 a Bucaramanga en la primera fecha de la Liga II-2019. El cuadro verde logró su primera victoria y sumó tres puntos en su visita al Alfonso López.



Un tanto de Christian Rivera cuando el reloj marcaba el minuto 44 del complemento, luego de recibir una habilitación de Kevin Velasco y un servicio profundo de costado, le dio al cuadro verdiblanco un triunfo importante en la ‘Ciudad de los Parques’.



Todo el segundo tiempo favoreció al conjunto dirigido por Hernán Torres, desde la posesión de pelota hasta las opciones creadas, pero le faltó profundidad y concreción, ante un Cali que presentó al arquero Johan Wallens como gran figura y supo esperar hasta el final para dar la estocada.



El cuadro leopardo salió ordenado y corto en sus líneas, tratando de ir progresando poco a poco para buscar el talento de Sherman Cárdenas y los remates de John Pérez y Carlos Ibargüen. Sin embargo, el visitante se fue aplomando y con el paso de los minutos se hizo dueño del balón, especialmente con la velocidad de Deiber Mercado y la siempre peligrosa presencia de Juan Ignacio Dinenno.



Lucas Pusineri, que estaba cumpliendo 43 años de edad, solo presentó dos cambios respecto al grupo que dirige desde hace ocho meses: Johan Wallens y Mateo Puerta por Camilo Vargas (que se fue a México) y Juan Camilo Angulo –suspendido–. Sin embargo, se vio un equipo liviano y con poca intención de buscar los tres puntos.



A los 11 minutos el Cali tuvo su primera llegada con un centro de Deiber Caicedo a Féiver Mercado, que cabeceó a medias, y luego una media chalaca de Dinenno que detuvo Christian Vargas.



El elenco canario fue dueño del esférico, gracias a la notable actuación de Sherman Cárdenas, pero se le dificultó la conducción a terreno adversario, no supo tomar las decisiones acertadas y eso permitió que el Cali se acomodara en sus posiciones defensivas.



Ibargüen recibió un pase de Sherman por derecha y remató desviado a los 25, cuando Wallens le achicó abajo.



A los 32, Mancilla metió el balón de cabeza, pero el árbitro Éder Vergara invalidó la acción por fuera de lugar. La última jugada de riesgo para el local fue un tiro libre de Sherman que saco de forma espectacular Wallens sobre el palo izquierdo.



En el inicio del complemento por poco Ibargüen derrota a Wallens, pero su disparo se fue desviado, lejos del poste izquierdo.



A los 6 minutos, el árbitro le perdonó la segunda amarilla a Andrés Balanta por una falta en la mitad del campo a César Quintero.



En otra habilitación a Ibargüen a los 16, el arquero verdiblanco salió de forma suicida y evitó la apertura del marcador en favor de Bucaramanga. Jorge Aguirre, que había entrado después, tuvo un cabezazo frente al meta azucarero, pero le faltó potencia.Y repitió ante un durísimo derechazo de John Pérez para convertirse en la figura del compromiso.



Carlos Rodríguez se juntó con Palavecino a los 34, después de un largo tiempo sin arrimarse al área bumanguesa, y el remate del argentino fue evacuado por Christian Vargas al tiro de esquina.



En las postrimerías del juego se produjo un tiro libre frontal que cobró Cárdenas, pero fue muy al centro donde estaba Wallens y se quedó con el balón.



Pero faltaba el tanto de la definición. El Cali salió rápido desde su zona y tras un balón aéreo Kevin Velasco cabeceó en el área para dejar a Christian Rivera de cara al arco y de zurdazo vencer a Vargas. 0-1 y una buena celebración de cumpleaños para Lucas Pusineri.



Síntesis:



Bucaramanga 0-1 Cali



Bucaramanga: Christian Vargas (5); Hárold Gómez (5), Ánderson Angulo (6), Camilo Mancilla (6), César Quintero (6), Alejandro Bernal (6); Elkin Blanco (5), Roger Lemus (5),Sherman Cárdenas (7), John Pérez (5), Carlos Ibargüen (5).



Cambios: Jorge Aguirre () por Roger Lemus (19 ST), Rafael Robayo (6) por Alejandro Bernal (35 ST) y Yuber Asprilla (5) por John Pérez (38 ST).



D.T.: Hernán Torres.



Deportivo Cali: Johan Wallens (8); Mateo Puerta (6), Danny Rosero (6), Francisco Delorenzi (6), Darwin Andrade (6); Andrés Balanta (6), Christian Rivera (7), Agustín Palavecino (6), Deiber Caicedo (5), Féiver Mercado (5); Juan Ignacio Dinenno (5).



Cambios: Kevin Velasco (6) por Deiber Caicedo (19 ST), Carlos Rodríguez (5) por Féiver Mercado (23 ST) y Matias Cabrera (SC) por Agustín Palavecino (45+2 ST).



D.T.: Lucas Pusineri.



Goles: 0-1: Christian Rivera (44 ST)



Amonestados: John Pérez (36 ST) por Bucaramanga. Agustín Palavecino (31 PT), Francisco Delorenzi (36 PT), Andrés Balanta (41 PT) por Cali.



Expulsados: no hubo



Partido: Aceptable



Figura: Johan Wallens (8)



Estadio: Alfonso López



Asistencia: 6.000 espectadores, aproximadamente



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Éder Vergara (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces