Deportivo Cali alerta a ciudadanos para que no se dejen estafar 

En tiempos de crisis muchos se aprovechan de los demás para conseguir recursos por medio de la suplantación de nombres o entidades. Eso es lo que acaba de ocurrir con el Deportivo Cali, que por medio de un comunicado le pide a la comunidad que se abstenga de hacer pagos transferencias bancarias a personas inescrupulosas que a nombre de la institución, directivos o personal médico, están ofreciendo vacantes.

📃 Comunicado: ofrecimiento de falsas vacantes en el club. pic.twitter.com/Xb8SLLKLn8 — Deportivo Cali (desde 🏠) (@AsoDeporCali) May 4, 2020

Con la aparición de la pandemia lo más común es que no se están abriendo puestos de empleo, pero hay quienes actúan de forma fraudulenta para obtener dinero.



Marco Caicedo, presidente de la institución, le explicó a FUTBOLRED lo que ha venido sucediendo: “En esencia, es una práctica que suele suceder en Colombia y en muchos lugares del mundo, donde personas inescrupulosas intentan suplantar pertenecer a la institución. En este caso han suplantado el nombre del doctor Portela y el nombre mío en particular, llamando a personas q pedirles dinero para ayudarles a entrar a la institución. Muchas personas incautas pueden caer en esta trampa, depositan un dinero en una cuenta, esperanzados en que van a poder entrar al Deportivo Cali. Es una práctica inescrupulosa e ilegal, por eso hacemos un llamado a la comunidad alertándolos de que están suplantando nuestros nombres”.



Caicedo dejó claro que actualmente no están buscando personal: “Primero que todo, en este momento no hay vacantes en el Deportivo Cali. Segundo, la única manera de poder acceder a alguna eventual vinculación laboral es mediante nuestro Departamento de Gestión Humana, ´por lo tanto, los alerto de que se cuiden de estas artimañas engañosas que pretenden robar y estafar a las personas”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces