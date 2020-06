Hace 5 años: las anécdotas del Deportivo Cali, campeón con la cantera

La del Deportivo Cali es reconocida como una de las mejores canteras del fútbol colombiano. Sus cazatalentos se encuentran en zonas estratégicas del país y sus frutos aparecen en cualquier momento para entregar alegrías a la afición verdiblanca.



Así ocurrió el 7 de junio de 2015, cuando de la mano del siempre sagaz Fernando ‘Pecoso’ Castro y tres experimentados salió campeón frente al DIM en un ambiente hostil preparado por los seguidores rojos, quienes pensaban que en casa iban a darle vuelta al 1-0 con que se saldó el primer sorbo de la final en Palmaseca, con un remate de Harold Preciado que pegó en Vladimir Marín y descontroló a Anthony Silva.



Las cuentas que hacían los dirigidos por Leonel Álvarez eran que podían sacar una diferencia mayor, aprovechando el aliento de sus aficionados. Pero el cuadro vallecaucano se fue adelante, ante el silencio sepulcral del Atanasio Girardot, a los 39 minutos, con un cabezazo de Andrés Felipe Roa a centro de Yerson Candelo.



Comenzando el segundo tiempo Vladimir Marín desperdició un penalti que dio en el palo que defendía el arquero Ernesto Hernández, pero luego Charles Monsalvo dejó el 1-1 a los 23 gracias a un servicio de Hernán Hechalar. Esa presión del Poderoso obligó a un repliegue del Cali, que se paró muy bien y logró el objetivo cuando sonó el pitazo final del bolivarense Juan Carlos Gamarra.



Con Fernando ‘Pecoso’ Castro como adiestrador, ese domingo 7 de junio Cali ganó su novena estrella, con una campaña de 26 partidos disputados, 13 ganados, 6 empatados y 7 perdidos, para un 58.9% de rendimiento.



Yerson Candelo reveló que esa fue su primera gran felicidad en el fútbol, cuatro años y medio después de ser ascendido al fútbol profesional. El hoy jugador de Nacional, en diálogo con FUTBOLRED, contó algo que había acordado con el anotador del tanto de la ventaja y a que a la postre les dio el título, Andrés Felipe Roa: “Lo que más recuerdo es el momento cuando le dije a Roa que entrara al punto penal porque nadie lo iba a referenciar, así lo hizo y metió el gol que nos dio el título. La anécdota linda es que lo hablamos durante el partido, le dice que le iba a tirar la pelota y nos conectamos perfecto en los tiempos. En una final todo es muy cerrado y todos cuidan a los grandes cabeceadores más no a Roa, un volante ofensivo que no era muy fuerte en ese aspecto, fue un gol muy lindo, bendito Dios”.



Agrega que “era un ambiente impresionante, todo rojo, la presión de la tribuna y hasta de mi familia que estaba allá. Pero nosotros, con mucha determinación enfrentamos el partido, fue un espectáculo maravilloso. Los hinchas del DIM nos gritaban de todo, cuando iba a cobrar los tiros de esquina me tiraban monedas y otras cosas, de un momento a otro me pegaron en la cabeza, pero teníamos que superar todo eso”.



Candelo pondera también la juventud de dicho grupo: “El promedio de edad era de 22 años y nos cogió en un muy buen nivel a cada uno, ya con la confianza que anteriormente nos había brindado el técnico Héctor Cárdenas, con muchos partidos encima, asumimos la responsabilidad de ser titulares y referentes, eso dio pie para afianzar todo y luego que llegó ‘Pecoso’ ya el equipo tomó un buen rumbo, cada quien en su nivel apropiado, trabajábamos en la semana cada detalle del partido y todo estaba como predestinado”.



Sobre la ausencia del goleador Rafael Santos Borré, sostuvo que “obviamente lo sufrimos, cualquiera que no pudiera estar nos hubiese hecho falta, pero creo que el recambio era tan grande que quien lo reemplazara no tenía problema. Allí estaban Preciado, Mateo Casierra. Miguel Murillo, los cuatro en un excelente nivel y eso solidificó todo. Pero sin duda, si hubiera estado Borré tal vez se hubiera ganado con mayor tranquilidad”.



Con una sonrisa, evoca el cierre del aeropuerto de Rionegro, lo que evitó que pudieran llegar al festejo con su afición: “El que administraba el aeropuerto creo que era hincha del Medellín, no nos dejaron viajar esa noche, llegamos una hora antes del tiempo estipulado para que saliera el vuelo, incluso nos apresuramos para poder llegar a nuestra ciudad y celebrar con nuestra gente, pero nos lo impidieron”.



Por su parte, Álvaro Martínez, presidente de la institución en ese momento, rememoró esa fecha especial en este portal: “Mucha felicidad, porque fue un título logrado con una gran base de canteranos, que ha sido mi chicle de toda la vida, desde que inicié en la Escuela Sarmiento y luego en la Cantera en la presidencia de Carlos Arcesio Paz la primera vez que llegué al Comité entre 1989 y 1990. Lograr coronar ese título en Medellín, dejar en el camino a Nacional, a Millonarios, darle la vuelta a los paisas allá fue muy satisfactorio. Teníamos una base de 7 u 8 jugadores en ese equipo de ‘Pecoso’ Castro, habían tres jugadores veteranos que se destacaban: el arquero (Ernesto) Hernández, (Cristian) Nasuti y Andrés Pérez, y de resto, aparte de Mera, era una serie de muchachos, seis o siete por partido”.



Ustedes demostraron que con canteranos también se puede ser campeón… “Sí, allí salió el tema de que los jóvenes ganaban partidos, pero no campeonatos, pues ese Deportivo Cali desmintió totalmente ese principio y había un Comité Ejecutivo que creía en el proyecto, un técnico que se comprometió con el mismo y afortunadamente se logró lo que tanto queríamos”.



La experiencia del técnico Castro fue determinante para ese logro… “Fue importante el técnico para manejar esa camada de jugadores que tuvimos, nacidos entre 1993 y 1995, (Andrés) Roa y (Harold) Preciado eran del 94, el resto estaban en la Selección Colombia Sub 20 en el Mundial, por eso Santos Borré no pudo jugar la final porque estaba allá. El ‘Pecoso’ se comprometió con ese grupo y lo sacó adelante”.



¿Era un Cali que jugaba siempre para adelante, en terreno rival? “Ese equipo creía en lo suyo, creía que echando para adelante podía ganar los partidos, como efectivamente lo hizo. Recuerdo como anécdota de ese partido en Medellín que faltando 5 minutos le dio a Kevin Balanta, que era defensa, por ir a atacar y hacer un centro, nos quedamos aterrados porque estábamos empatados y con ese resultado teníamos. Ese equipo siempre tuvo mentalidad ganadora y echada para arriba, esa fue parte de tu éxito”.



Después de pitazo final la orden era partir inmediatamente al aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, para tomar el vuelo chárter que traería de vuelta a Cali a una delegación que sumaba más de 100 personas, incluido el plantel profesional. Sin embargo, el avión no lo dejaron salir porque ya habían pasado las 10 de la noche y tuvieron que pernoctar en el aeropuerto, donde armaron la fiesta de celebración.



Entre quienes recuerda la anécdota está el médico Harold Losada, reconocido hincha azucarero y quien hasta 2010 trabajó con el equipo profesional, ganando la Copa Colombia con Jaime de la Pava como entrenador: “Tenía una cirugías desde a las 7:00 a.m., me acuerdo que llegué mal dormido a las 6:20 a.m., cogí el carro rápidamente hasta el quirófano para operar toda la mañana”.



El galeno agrega que “a nosotros nos fue muy mal porque nos acomodaron en un sector de Occidental, a un lado y todos agrupados, faltando 20 minutos para terminar el partido nos sacaron a todos, o sea que no pudimos ver totalmente la final. Nos montaron a un bus y de allí directamente al aeropuerto, mejor dicho, íbamos andando y el partido no se había acabado, nos tocó escuchar en un radio que casi no sonaba, después de haber pagado carísimo un chárter, boleta, como $1.500.000, nos fue muy mal, pero la alegría de haber sido campeones, luego el encuentro con todos los jugadores allá”.



Ese día los equipos presentaron las siguientes formaciones:



Medellín: Anthony Silva, Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Jefferson Mena, Vladimir Marín (Morelos, 67’), Jherson Córdoba, Dídier Moreno, Bryan Angulo (Pertuz, 58’), Hernán Hechalar, Juan David Pérez y Charles Monsalvo.

D.T.: Leonel Álvarez.



Deportivo Cali: Ernesto Hernández, Helibelton Palacios, Cristian Nasuti, Germán Mera, Frank Fabra, Andrés Pérez, Kevin Balanta, Andrés Felipe Roa (Juan D. Cabezas, 69’), Yerson Candelo (Daniel Giraldo, 73’), Mateo Casierra (Miguel Murillo, 73’) y Hárold Preciado.

D.T.: Fernando ‘Pecoso’ Castro



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces