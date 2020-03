Indirecta para el árbitro: las palabras de Arias por empate de Cali

Como no había ocurrido hasta ahora, Alfredo Arias salió cabizbajo del estadio del Deportivo Cali. El técnico uruguayo reconoció que su equipo jugó mal y el Pereira lo hizo muy bien, llevándose un punto que los mantiene a ambos por fuera de los cuatro primeros de la Liga I-2020, con 11 puntos.



De igual forma, aunque no lo mencionó directamente de nombre, dejó entrever que el árbitro Ricardo García se equivocó en la expulsión de Kevin Velasco, porque, a su juicio, el que recibió la falta fue justamente el extremo ‘azucarero’.



Arias señaló que “fue complicado porque no hicimos un buen partido y enfrentamos a un rival que sí lo hizo, entonces las dos cosas cuestan. Aunque estuvimos en ventaja en el marcador no pudimos prevalecer, cometimos errores para que ellos a través de jugar bien nos empataran, nosotros cometimos errores, creo que otras personas también cometieron errores que nos llevaron a estar con 10 jugadores en cancha, creo que era al revés, mi jugador va anticipa la acción totalmente clara, el rival le pega porque va a la pelota también, pero ya está… así me equivoco yo, se equivocan mis jugadores y creo que la persona encargada hoy se equivocó”.



A pesar de la amargura que le produjo el resultado, valoró lo hecho por el plantel: “Mis jugadores han mostrado durante todos estos partidos esa valentía de la que yo hablo, de querer ganar, siempre eso se debe acompañar con conceptos de jugar bien. Jugar bien para mí es repetir lo que entrenás. Si vos entrenás, dividís la pelota y ponés dos puntas arriba, está bien si lo hacés. Nosotros intentamos ganar la pelota y aún con once no pudimos tener claramente la pelota como lo tendríamos que haber hecho. Mérito también del rival que hizo una presión muy buena en toda la cancha y eso es el resumen”.



Deportivo Cali espera recuperar los puntos perdidos en la novena fecha, cuando visitará al Cúcuta el sábado 14 de marzo (4:05p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces