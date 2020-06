El futuro de Andrés Colorado en Cali y la cláusula de salida

Una situación que tenía en ascuas a los aficionados del Deportivo Cali era la continuidad o no del volante vallecaucano Andrés Colorado, quien llegó a préstamo con opción de Cortuluá y se vence el 30 de junio, solo que el conjunto caleño no tiene en el momento cómo hacerla efectiva.



Es una misión que involucra a los presidentes Marco Caicedo y Óscar Ignacio Martán, quienes a través de diálogos analizan lo mejor para el futuro del jugador, aunque su presente es el Cali, por lo menos hasta diciembre, sin desconocer que existe una cláusula de salida.

En rueda de prensa, el mediocampista expresó que estaba tranquilo, porque su preocupación está en la parte deportiva: “Simplemente dejo que los directivos se hablen entre ellos, ese es un tema entre los dos equipos. Solo estoy entrenando y trabajando fuerte para cuando empiece de nuevo la Liga poder estar en un buen nivel”.

Andrés está casi que en la misma tónica del técnico uruguayo Alfredo Arias y señaló que no ven la hora de regresar a la cancha: “El deseo que tenemos todos de competir es más grande que el miedo que podamos llegar a sentir, es el momento de que todo empiece, que demos ese paso adelante, se habla de la curva de contagio, pero los países que han logrado superar eso que está pasando entendieron que tarde que temprano las cosas iban a pasar y se adelantaron a ello, es doloroso para varias personas porque nadie quiere perder un familiar, pero es algo que en cualquier momento va a pasar y es mejor que ocurriera ahora que seguirle dando largas a esto, haciendo que todo empeore”.

Agregó que no tiene ningún temor: “El miedo que sentimos todos es más miedo de estar en casa, porque los deportistas estando dentro de la cancha no tenemos ningún temor, porque allá se olvida todo lo malo y eso es lo que debería mirar la gente”.

Sobre la forma física que tiene en la actualidad, teniendo en cuenta que al momento de la interrupción del campeonato era titular y con buena campaña, dijo: “En cuanto al nivel no sé, en el apartamento entreno en un espacio de 4 por 4 metros prácticamente, no tengo competencia, pero en lo físico gracias a los trabajos del ‘profe’ me siento bien, al igual que en lo mental, pienso que simplemente es la ansiedad y ganas de estar en la cancha. El resto es el trabajo que podamos tener antes de iniciar la competencia creo que podemos recuperar el nivel que veníamos mostrando en la Liga y en la Copa Suramericana, los torneos que alcanzamos a jugar”.

¿Si llega una oferta del exterior la tomaría? “Primero, lo consultaría con mi papá, yo me dejo llevar mucho por lo que diga él y lo que diga ‘Nacho’ (Óscar Ignacio Martán), así como la primera vez que vine la decisión la tomaron ellos, que la sigan tomando, porque lo han hecho bien. Las decisiones no las tomo yo, sino las directivas de Cali y Tuluá. Confío mucho en ellos. Miraría primero qué es lo mejor para mí y para mi futuro y allí tomaría la decisión, igual si sigo en el Cali me sentiría muy contento”.

¿Qué piensa de que en otras ligas ya reiniciaron? “Hay que tomar un espejo de lo que es Europa y los países que ya han empezado a jugar o tienen una fecha estipulada, acá en Suramérica están Paraguay, Ecuador. Si nosotros no damos ese paso a esa curva de crecimiento grande pienso que nunca vamos a avanzar, estamos estancados en el inicio de todo, no hemos avanzado nada prácticamente, tenemos que dar ese paso, es doloroso para muchos porque nadie quiere perder a un familiar o nadie quiere estar expuesto a ese problema. En algún momento va a pasar, prefiero que pase de una vez, antes de que las personas empiecen a salir descontroladamente a buscar lo de subsistir, que nos afecte mucho más no solo por la pandemia, sino porque la gente tiene necesidades y los ahorros se acabaron. Hay que reactivar todo, los negocios como el deporte, es mirar eso y dejar de mirar en el interés particular sino en el interés común”.

Sin embargo, este lunes FUTBOLRED contactó sobre el tema a Marco Caicedo, presidente verdiblanco, quien respondió que “se quedará a menos que llegue una oferta por él, tiene una cláusula de salida. El contrato así lo establece, está hasta diciembre”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces