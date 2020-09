Jhon Vásquez aceptó que Cali debe mejorar en diferentes aspectos

Deportivo Cali tenía la esperanza de conseguir tres puntos en su partido frente a Millonarios en el partido aplazado de la sexta fecha de la Liga 2020, que le hubiera permitido estar en los puestos de vanguardia, aunque con el empate se ubicó séptimo con 12 unidades.



El único tanto verdiblanco lo marcó el cartagenero Jhon Vásquez, quien fue habilitado por la norma de tener a Andrés Arroyo en la Selección Colombia Sub 20, pero el martes 22 de septiembre no podrá estar ante el Cúcuta, porque ahora sí debe pagar la fecha de sanción por acumulación de amarillas.

Sobre lo que representó su actuación el pasado sábado, expresó que “muy contento en lo personal porque regresamos, se pudo jugar, también contento por el gol, hay que mejorar, vi el partido al día siguiente y uno siempre tiene que mejorar, sea ganando o perdiendo. Hay unos detalles en los que debemos estar más finitos para el beneficio del equipo”.

En cuanto a lo que le faltó al Cali en el segundo tiempo, dijo que: “veníamos con una alta intensidad hasta que se paró el partido, después de allí Millonarios coge aire y se repuso; nosotros estábamos hasta ese momento haciendo las cosas bien, creando opciones, muy intensos, aunque también hay que darle la virtud a ellos, son grandes futbolistas, que saben jugar y el partido terminó empatado”.

En cuanto a la forma en que ha ido superando las reacciones que le generaron varias sanciones, por lo que ahora aguanta aunque le peguen y sin protestar, señaló: “es algo fundamental que se trabajó en la cuarentena, la parte mental. En ninguna situación del partido se vio mala cara de parte mía y al contrario, siempre estuve alentando a mis compañeros, en la parte mental estoy trabajando aún y pienso que voy por buen camino”.

Es cierto que hubo equivocaciones en la primera parte, y Vásquez las aceptó: “Hay que seguir trabajando, hacía seis meses no jugábamos un partido oficial, había que tener más constancia en el área rival, pero todo eso uno lo va ganando con los partidos que se vienen, ya empezamos a trabajar esa parte y esperanzados que en el partido frente a Cúcuta mis compañeros puedan hacer un buen compromiso y anotar los goles que no se hicieron ante Millonarios”.

De lo que les dijo Alfredo Arias, quien reconoció que dio instrucciones que confundieron al grupo y no se hizo bien la presión, señaló: “El ‘profe’ nos da una orden, pero nosotros tenemos que ser conscientes y saber leer los partidos. No solo él se equivocó, nosotros tenemos que interpretar los momentos de cada juego, de pronto en la idea de ir a apretar no estaba funcionando, pero había otra estrategia era que cuando nos salieran, tratar de recogernos y desde allí comenzar. Millonarios tiene muy buenos jugadores en la mitad de la cancha, que sacaban la pelota limpia y somos culpables en que no hubo comunicación en ese aspecto”.



Sobre los errores que cometieron en marca, pese a pegar primero en casa, explicó que “de pronto estamos teniendo unas desconcentraciones que nos están cobrando, en el fútbol te equivocas y te la cobran de una vez, hay que tratar de corregir, llegar a tiempo y corregir para que no nos marquen”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces